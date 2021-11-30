На тюменских дорогах произошло третье смертельное ДТП за день

В Тюмени машина насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

На 1-м километре автодороги «Тюмень — Аэропорт» водитель автомобиля Folkswagen насмерть сбила пешехода. Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции. Это третье ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Тюменской области с начала дня.

«Автомобилем Folkswagen Tiguan на пешеходном переходе был сбит мужчина. По словам женщины, которая управляла машиной, в момент ДТП он перебегал дорогу», — пояснили агентству в областной ГИБДД.

Там добавили, что в данный момент личность погибшего мужчины устанавливается. Ранее в Исетском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель автомобиля Infiniti из Тюмени. А в утренние часы жертвой ДТП на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» стал гражданин Беларуси. Как ранее указывало агентство, после ледяного дождя, который прошел в регионе минувшей ночью, утром 1 декабря дороги и тротуары в Тюмени и ее окрестностях покрылись коркой льда.