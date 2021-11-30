30 ноября 2021

На тюменских дорогах произошло третье смертельное ДТП за день

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В Тюмени машина насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу Фото:

На 1-м километре автодороги «Тюмень — Аэропорт» водитель автомобиля Folkswagen насмерть сбила пешехода. Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции. Это третье ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Тюменской области с начала дня.

«Автомобилем Folkswagen Tiguan на пешеходном переходе был сбит мужчина. По словам женщины, которая управляла машиной, в момент ДТП он перебегал дорогу», — пояснили агентству в областной ГИБДД.

Там добавили, что в данный момент личность погибшего мужчины устанавливается. Ранее в Исетском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель автомобиля Infiniti из Тюмени. А в утренние часы жертвой ДТП на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» стал гражданин Беларуси. Как ранее указывало агентство, после ледяного дождя, который прошел в регионе минувшей ночью, утром 1 декабря дороги и тротуары в Тюмени и ее окрестностях покрылись коркой льда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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