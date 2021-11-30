Более 100 тюменцев получили травмы из-за гололеда на улицах

Из-за ледяяного дождя дороги и тротуары в Тюмени покрылись ледяной коркой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В утренние часы в приемное отделение тюменской ОКБ №2 за медицинской помощью обратились порядка 100 горожан. В основном, с легкими травмами. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. Из-за ледяного дождя, который прошел на территории региона ночью, дороги и тротуары областного центра утром покрылись ледяной коркой.

«В утренние часы в приемное отделение ОКБ №2 обратились уже порядка 100 человек. Как отмечают врачи, пока диагностируются достаточно легкие травмы, характерные для падения с высоты собственного роста: ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей. В основном медикам тюменцы рассказывают, что упали по пути на работу, чаще всего: на тротуаре у дома, при выходе из машины, на крылечках зданий и т. д.», — сообщает региональный департамент здравоохранения.

В связи с непогодой, в утренние часы отделение травматологии тюменской ОКБ №2 работало в усиленном режиме. «Всегда есть порядка 10% обращающихся, которые имеют достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре. Мы, конечно, готовы к таким ситуациям. Когда видим изменения в погоде, которые никак не предотвратить и не всегда возможно нивелировать — усиливаем бригады в утренние часы, понимая, что будет рост обращений», — пояснили в региональном депздраве со ссылкой на слова руководителя службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антона Терехина.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за гололеда в Ялуторовске приостановили движение общественного транспорта. Движение автобусов по федеральной трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе было ограничено.