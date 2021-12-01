Зеленский заявил, что на Украине будут «покупать жизни»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что деньги от добычи полезных ископаемых можно будет использовать для покупки «собственной жизни». В СМИ предположили, что глава страны оговорился и имел в виду приобретение собственного жилья.
«Зеленский, говоря о средствах для следующих поколений, хотел сказать, что дети могут использовать эти средства „для покупки жилья в Украине“», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». Вместо этого президент Украины заявил, что «дети смогут использовать эти средства для покупки собственной жизни», передает сайт
Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект об экономическом паспорте гражданина. Документ позволит получать деньги от добычи полезных ископаемых, которые после совершеннолетия украинцы смогут тратить на образование и приобретение жилья, сообщает телеканал 360.
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