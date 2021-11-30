В ХМАО жительница с коронавирусом пожаловалась на врача, отказавшегося от осмотра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница ХМАО с положительным тестом на коронавирус пожаловалась на терапевта, который побоялся заходить домой к пациентке для осмотра и оставил записку на двери. Об этом она рассказала в официальном сообществе департамента здравоохранения ХМАО«Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» соцсети «ВКонтакте».

«Прошло около двух часов после моего обращения, в дверь стукнуло что-то один раз, я открыла и увидела напечатанную записку „к вам приходил терапевт, звоните по телефону в регистратуру“. Я настолько опешила от поступка терапевта, что у меня даже температура спала. Разве это врач? Там трусость, отсутствие сострадания и понимания где ты работаешь, кем и для чего», — возмущается Аргенева. Женщина добавила, что после обращения в больницу терапевт все же вернулся, однако, зная диагноз, приехал без лекарств.

В сообществе женщине ответили, что в отношении терапевта провели служебное расследование. Оказалось, что в этот день у врача было 15 вызовов, при том что нормой является 6. «Доступ к квартире был затруднен, ввиду отсутствия звонка. При этом лечение и выдача лекарства производится только после осмотра пациента на дому, ввиду разных схем лечения COVID 19», — объяснили в сообществе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жалуются на врачей, которые отказываются брать ПЦР-тест у контактных жителей бесплатно. Якобы медики отказываются проводить тестирование, указывая на изменениях в правилах анализа методом ПЦР.