30 ноября 2021

Свердловские силовики поймали продавцов QR-кодов с базой клиентов. Источник: есть задержания

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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При обыске у продавцов нашли блокнот со списком фамилий из 40 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники спецслужб выявили сотрудницу ЦГБ Артемовского (Свердловская область), которая торговала справками о вакцинации от COVID, позволяющими получить QR-код. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«За фельдшером прививочного кабинета Артемовской ЦРБ Ириной (ее имя имеется в распоряжении редакции) и ее мужем, который работает в Екатеринбурге, следили спецслужбы. В итоге их взяли с поличным в кабинете больницы в конце ноября. При осмотре нашли блокнот со списком фамилий из 40 человек. Это вся база фиктивно привитых клиентов. Они нелегально получили QR-код. Им делали справки за три тысячи рублей», — уточнил собеседник.

Получить оперативные комментарии в УФСБ, областном минздраве и в управлении МВД России по Свердловской области не удалось. Туда были отправлены запросы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили уголовные дела в отношении трех человек, продававших фальшивые медотводы и QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Мошенники предлагали свердловчанам получить документ за 1000 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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