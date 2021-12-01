Оскорбившей жителей ЯНАО водкой займутся федеральные власти

Вопросом водки «Ханты», называющейся, как и коренной малочисленный народ севера (КМНС), займутся федеральные политики. Об этом сообщила в instagram-аккаунте представитель этого народа Инесса Яунгад-Макарова. Ранее появление такого напитка на прилавках вызвало возмущение части жителей ЯНАО.
«Вечером со мной связались помощники президента ассоциации КМНСС и ДВ РФ сенатора совета федерации ФС РФ Григория Ледкова. Он взял в работу этот инцидент», — сообщила Инесса Яунгад-Макарова в Instagram.
Ассоциация КМНСС обратилась к производителю водки и в торгово-промышленную палату РФ, а также в федеральное агентство по делам национальностей. Кроме того, проблемой занялся руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.
Помимо этого, с неравнодушной к проблеме жительницей региона связался департамент по делам коренных народов ЯНАО. В департаменте займутся рассмотрением этого вопроса в рамках действующего законодательства.
«Мы обеспокоены фактом использования названия народы „ханты“ на ликероводочной продукции. К сожалению, компания-производитель при продвижении бренда не учла, что это название целого народа и может затронуть нравственные и этические нормы и чувства представителей народа ханты. Наши специалисты занимаются рассмотрением вопроса в рамках действующего законодательства», — приводит слова департамента Инесса Яунгад-Макарова.
Ранее URA.RU сообщало, что на прилавках магазинов появилась водка с названием коренного народа севера. Напиток был обнаружен в магазине «Красное и Белое», где сразу заявили, что не занимаются производством и заказывали в московском заводе «Кристалл», на сайте которого данной водки нет.
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