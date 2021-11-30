Родителей Нижневартовска напугали сообщения о педофиле

В полиции Нижневартовска пока не подтверждают информацию о появлении педофила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске родительская общественность устроила переполох из-за сообщений о якобы орудующем в городе педофиле. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«В родительских чатах начало гулять сообщение от одной из жительниц о том, что якобы возле школы №11 периодически появляется странный мужчину. Мол, он ходит вокруг детской площадки и выглядывает детей. Накануне он катался с горки и пытался заговорить со школьниками. Это вызвало шквал обсуждений в мессенджерах и социальных сетях. В итоге, информация дошла до полиции. Но пока опасения родителей ничем не подтверждаются», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU факт поступления такого сигнала от жителей. «Полиция Нижневартовска разбирается в обстоятельствах произошедшего», — прокомментировали в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что осенью в Нижневартовске уже прокатилась волна сообщений о педофилах, которые якобы орудуют в городе. Такая общественная истерия была связана с тем, сотрудниками полиции задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании подростка в одной из городских саун. А прежде появлялась информация о педофиле-рецидивисте, который напал на двух девочек.