В Киеве митингующие забросали мелочью здание офиса Зеленского

Недовольные политикой властей киевляне забросали мелочью здание, в котором находится офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Активисты пришли к офису Зеленского, многочисленные полицейские не мешали им. Проходя мимо административного здания, они забросали его мелочью. При этом они кричали «на билет на Ростов», «импичмент», сообщили РИА «Новости».
После этого митингующие не остановились. Они пошли дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.
Ранее стало известно, что 1 декабря вечером в Киеве начался митинг против украинских властей. Выступавший со сцены заявил, что люди собрались на главной площади Киева, чтобы воспрепятствовать государственному перевороту.
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