01 декабря 2021

Московским депутатам отказали в расширении полномочий

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Политсовет партии
По словам Александра Козлова, предложение по распределению бюджета противоречит российским законам Фото:

Мосгордума отклонила законопроекты муниципального совета района Куркино, предполагающие расширение полномочий местных депутатов и дополнительные возможности по реализации бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант».

Законопроекты предполагали расширение полномочий муниципальных депутатов по вопросам градостроительства, расширение возможностей по использованию средств городского бюджета и возможность самостоятельно контролировать работы по благоустройству на своих территориях. Все три инициативы получили отрицательные отзывы мэрии, прокуратуры, депутатов от «Единой России» и лояльного объединения мэрии «Моя Москва».

Глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что проведение опросов граждан по вопросам градостроительства — избыточная норма, потому что для того, чтобы узнать мнение жителей проводятся публичные слушания. А предложенный вариант распределения бюджета, по его словам, противоречит бюджетному законодательству РФ.

Руководитель парка культуры и отдыха «Бабушкинский», бывший муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Игорь Бускин отметил, что все желающие депутаты принимают участие в благоустройстве парковой территории. «Как практик и как бывший муниципальный депутат, я считаю, что закон полностью работает и не требует никаких изменений, все они избыточные», — заключил экс-депутат.

Ранее URA.RU сообщало о принятии закона, изменяющего власть в регионах. В связи с этим политик предрек развал России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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