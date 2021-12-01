Руководитель опровергает информацию о запрете лекций для старшеклассников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Психологи городского «Центра СПИД» из Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались, что им запрещают читать лекции о ВИЧ-инфекции в школе №1. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из медицинских психологов городского «Центра СПИД». Однако руководитель учебного заведения отрицает запрет.

«Мы несколько лет не можем попасть в первую школу, чтобы провести лекции для старшеклассников. Неоднократно писали письма, приходили наши коллеги, но им говорят „ждите ответа“, на этом все и заканчивается», — рассказал источник.

Собеседник агентства сообщает, что такая ситуация сложилась после прихода в школу нового директора Ирины Котовой в 2019 году. По словам психологов, они не знают, кому отписываются письма и кто должен на них отвечать, но уверены, что без участия директора таких решений в учебном заведении точно принять не могут. «Мы были однажды там с лекцией для сотрудников, но наше выступление быстро свернули, из-за того, что якобы педагогам важнее увидеть предложение представителей банка. На одном из совместных мероприятий мы слышали, что там якобы воспитание другое. А это предполагает, что ученики, педагоги и выпускники не болеют и не заражаются?» — рассказывает инсайдер.

Ирина Котова в разговоре с URA.RU заявила, что впервые слышит о такой проблеме, и заверила, что писем в школу от «Центра СПИД» не поступало. «Это ложь. Вопрос мне еще задавали в управлении образования, но у меня на почте ни одного письма от них нет. Все пишут письма, когда приходят: полиция, прокуратура, другие учреждения. От „Центра СПИД“ у меня ни одного письма нет, я даже не знаю, кто там руководитель», — рассказала директор школы. В мэрии Пыть-Яха не смогли сразу прокомментировать ситуацию, но пообещали предоставить ответ в ближайшее время.