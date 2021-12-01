01 декабря 2021

ФСБ поймала челябинского полицейского на разглашении гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Суд признал экс-силовика виновным Фото:

Сотрудник управления МВД по Магнитогорску делился секретной информацией с фигурантом уголовного дела. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Следствие установило, что сотрудник полиции раскрыл субъекту оперативно-розыскной деятельности детали проведения мероприятий. Челябинский областной суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны)», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Суд приговорил экс-полицейского к году лишению свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, по завершении наказания ему запрещено занимать должности на государственной службе на протяжении еще полутора лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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