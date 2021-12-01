К челябинскому губернатору едет куратор от Мишустина

Юрий Борисов приедет в Челябинск 3 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинскую область 3 декабря с рабочим визитом посетит вице-премьер РФ, куратор УрФО от федерального правительства Юрий Борисов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«В программе поездки — посещение АО «Автомобильный завод «УРАЛ». Также запланировано отраслевое совещание по вопросам социально-экономического развития», — уточнили в пресс-службе главы региона.

30 июня президент РФ Владимир Путин анонсировал реформу в правительстве во время «Прямой линии». В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. Зампредседателя правительства Борисов стал отвечать за УрФО. В октябре Борисов приезжал в ХМАО.