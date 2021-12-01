01 декабря 2021

К челябинскому губернатору едет куратор от Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум. Тюмень, борисов юрий
Юрий Борисов приедет в Челябинск 3 декабря Фото:

Челябинскую область 3 декабря с рабочим визитом посетит вице-премьер РФ, куратор УрФО от федерального правительства Юрий Борисов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«В программе поездки — посещение АО «Автомобильный завод «УРАЛ». Также запланировано отраслевое совещание по вопросам социально-экономического развития», — уточнили в пресс-службе главы региона.

30 июня президент РФ Владимир Путин анонсировал реформу в правительстве во время «Прямой линии». В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. Зампредседателя правительства Борисов стал отвечать за УрФО. В октябре Борисов приезжал в ХМАО.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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