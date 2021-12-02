Школьник в Алтайском крае открыл стрельбу

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Следственный комитет РФ начал проверку по факту стрельбы у школы Фото:

В Алтайском крае ученик старших классов выстрелил в голову другому ребенку из пневматического пистолета. Инцидент произошел возле школы. Пострадавшего подростка госпитализировали.

«Предварительно установлено, что утром 1 декабря 2021 года около школы в селе Алтайское ученик 10-го класса из пневматического пистолета выстрелил в голову другому школьнику. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь», — сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Ведомство начало проверку по факту стрельбы у школы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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