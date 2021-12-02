Школьник в Алтайском крае открыл стрельбу

Следственный комитет РФ начал проверку по факту стрельбы у школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Алтайском крае ученик старших классов выстрелил в голову другому ребенку из пневматического пистолета. Инцидент произошел возле школы. Пострадавшего подростка госпитализировали.

«Предварительно установлено, что утром 1 декабря 2021 года около школы в селе Алтайское ученик 10-го класса из пневматического пистолета выстрелил в голову другому школьнику. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь», — сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Ведомство начало проверку по факту стрельбы у школы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.