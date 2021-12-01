Аналитики посчитали, сколько денег нужно пермякам для счастья

В среднем пермякам нужно для счастья 158 тысяч рублей в месяц. Полгода назад этот показатель был меньше на 8 тысяч рублей. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob.
«Жителям Перми для счастья нужно 158 тыс. рублей. В мае у горожан эта сумма равнялась 150 тыс. рублей», — сообщается в исследовании.
Исследователи отмечают, что запросы пермяков стабильно растут с 2019 года. Тогда пермяки озвучивали сумму в 140 тыс. рублей в месяц.
В среднем по России гражданам нужно 178 тыс. рублей в месяц для счастья. Мужчины требуют обычно больше, чем женщины (203 и 155 тыс. рублей соответственно); зрелым гражданам нужно больше, чем молодежи до 24 лет (126 тыс. рублей у молодых людей); людям с большим достатком — от 80 тыс. рублей в месяц — нужно в два раза больше, чем людям с зарплатой до 30 тыс. рублей (228 и 110 тыс. рублей соответственно).
В среднем пермякам нужно для счастья 158 тысяч рублей в месяц. Полгода назад этот показатель был меньше на 8 тысяч рублей. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Жителям Перми для счастья нужно 158 тыс. рублей. В мае у горожан эта сумма равнялась 150 тыс. рублей», — сообщается в исследовании. Исследователи отмечают, что запросы пермяков стабильно растут с 2019 года. Тогда пермяки озвучивали сумму в 140 тыс. рублей в месяц. В среднем по России гражданам нужно 178 тыс. рублей в месяц для счастья. Мужчины требуют обычно больше, чем женщины (203 и 155 тыс. рублей соответственно); зрелым гражданам нужно больше, чем молодежи до 24 лет (126 тыс. рублей у молодых людей); людям с большим достатком — от 80 тыс. рублей в месяц — нужно в два раза больше, чем людям с зарплатой до 30 тыс. рублей (228 и 110 тыс. рублей соответственно).