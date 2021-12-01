Фотошоп в постах заметили в аккаунтах депутата Артема Исламова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Кургана Артем Исламов в своих аккаунтах в соцсетях к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях.

«Депутат городской думы Артем Исламов решил отчитаться о своей деятельности в округе, но вместо реального фото на детской площадке он сделал монтаж. На это указывает неестественное освещение, слишком четкие края силуэта и странная высота депутата», — написал блогер Илья Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что за три дня до этого у Исламова был опубликован пост с другой фотографией, на которой депутат в той же одежде стоит «словно на табуретке». В комментариях под постом горожане раскритиковали такой способ депутатской активности. «Надеюсь, что это фишка такая…» — добавила там же пользователь Лена Пастухова.

В постах, опубликованных 27 и 30 ноября, Исламов рассказал о новой детской площадке в его округе и поздравил горожан с Днем матери. Сам депутат не указывал в постах, что приезжал на места, где были сделаны фотографии. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Исламова.

Некоторым пользователям соцсетей не понравилось, что депутат использовал в постах «Фотошоп» Скрин: страница Артема Исламова в соцсети «ВКонтакте»

Фотография, прикрепленная к посту, посвященному Дню матери Фото: страница Артема Исламова в соцсети «ВКонтакте»