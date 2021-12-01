Курган сравнили с Москвой из-за километровой пробки. Видео

02 декабря 2021 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Кургане возникла километровая пробка на проспекте Голикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В самом крупном районе Кургана — Заозерном возникла километровая пробка из-за светофора. Видео дорожного коллапса опубликовал очевидец в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». «Кто-то сегодня, думаю, точно на работу опоздал! Пробка на Голикова сегодня утром», — говорится в сообщении анонимного автора в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы пожаловались на неправильно отрегулированный светофор, из-за чего с самого утра (около 7 часов) возникла пробка. «Настроили светофор на пересечение Голикова—Родькина, по Голикова 90 секунд красный, а на проезд вроде 20 сек», — написал Сергей Капустин. «Москва в миниатюре», — сравнил Антон Филиппов. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что на пересечении проспекта М. Голикова и улицы Родькина, где выполнен ремонт в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», была скорректирована работа светофора в соответствии с нормативными требованиями. «В результате перенастройки светофорного объекта время ожидания увеличилось до 90 секунд, что привело к возникновению пробок. Для предотвращения подобной ситуации сегодня в 10.00 режим работы светофора был скорректирован. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана в настоящее время ведут мониторинг дорожной обстановки», — ответили в пресс-службе мэрии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В самом крупном районе Кургана — Заозерном возникла километровая пробка из-за светофора. Видео дорожного коллапса опубликовал очевидец в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». «Кто-то сегодня, думаю, точно на работу опоздал! Пробка на Голикова сегодня утром», — говорится в сообщении анонимного автора в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы пожаловались на неправильно отрегулированный светофор, из-за чего с самого утра (около 7 часов) возникла пробка. «Настроили светофор на пересечение Голикова—Родькина, по Голикова 90 секунд красный, а на проезд вроде 20 сек», — написал Сергей Капустин. «Москва в миниатюре», — сравнил Антон Филиппов. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что на пересечении проспекта М. Голикова и улицы Родькина, где выполнен ремонт в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», была скорректирована работа светофора в соответствии с нормативными требованиями. «В результате перенастройки светофорного объекта время ожидания увеличилось до 90 секунд, что привело к возникновению пробок. Для предотвращения подобной ситуации сегодня в 10.00 режим работы светофора был скорректирован. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана в настоящее время ведут мониторинг дорожной обстановки», — ответили в пресс-службе мэрии.