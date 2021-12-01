Источник: главе свердловского минздрава выбрали сменщика

02 декабря 2021 в 20:53 Размер текста - 17 +

Андрея Карлова, по слухам, в ближайшее время сменит его товарищ-медик Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, которому прочат отставку, может сменить главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, медик заручился поддержкой областных чиновников, его фигуру уже согласовывают в Москве. «Соловьев получает одобрение на уровне Минздрава РФ. В Москве есть ожидания, что с начала 2022 года он будет новым министром [в Свердловской области]», — рассказал собеседник агентства в профильных кругах. Еще ряд инсайдеров обращают внимание: Соловьева регулярно видят в резиденции главы региона Евгения Куйвашева. Статья по теме Глава свердловского минздрава готовит собственную отставку В медицинской тусовке рокировку «Карлов — Соловьев» называют удачной для областного минздрава. Обе персоны находятся в приятельских отношениях, и это позволит сохранить спокойную атмосферу в министерстве при передаче дел новому главе. «Плюс ко всему Карлов уже устал от чиновничьей работы и хочет вернуться в главврачи», — отметил близкий к минздраву источник. Сам Соловьев заявил URA.RU, что не имеет амбиций стать министром. «Это очень сложная работа — быть министром здравоохранения. Меня вполне устраивает работа, на которой я сейчас нахожусь», — заявил он. Пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков отказался от комментариев. Источники URA.RU в августе заявляли, что Карлов, находящийся на посту почти полтора года, инициирует собственную отставку. По слухам, министр просил губернатора Куйвашева вернуть его в должность главврача. Среди основных причин инсайдеры называли усталость Карлова и нежелание жертвовать репутацией из-за проблем здравоохранения области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, которому прочат отставку, может сменить главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, медик заручился поддержкой областных чиновников, его фигуру уже согласовывают в Москве. «Соловьев получает одобрение на уровне Минздрава РФ. В Москве есть ожидания, что с начала 2022 года он будет новым министром [в Свердловской области]», — рассказал собеседник агентства в профильных кругах. Еще ряд инсайдеров обращают внимание: Соловьева регулярно видят в резиденции главы региона Евгения Куйвашева. В медицинской тусовке рокировку «Карлов — Соловьев» называют удачной для областного минздрава. Обе персоны находятся в приятельских отношениях, и это позволит сохранить спокойную атмосферу в министерстве при передаче дел новому главе. «Плюс ко всему Карлов уже устал от чиновничьей работы и хочет вернуться в главврачи», — отметил близкий к минздраву источник. Сам Соловьев заявил URA.RU, что не имеет амбиций стать министром. «Это очень сложная работа — быть министром здравоохранения. Меня вполне устраивает работа, на которой я сейчас нахожусь», — заявил он. Пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков отказался от комментариев. Источники URA.RU в августе заявляли, что Карлов, находящийся на посту почти полтора года, инициирует собственную отставку. По слухам, министр просил губернатора Куйвашева вернуть его в должность главврача. Среди основных причин инсайдеры называли усталость Карлова и нежелание жертвовать репутацией из-за проблем здравоохранения области.