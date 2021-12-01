Из челябинской школы эвакуировали учеников и преподавателей

К школе №105 Челябинска стянуты оперативные службы. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, произошло возгорание электрощитовой. Из-за пожара пришлось эвакуировать педагогов и школьников.
«В школе №105 произошло возгорание электрощитовой. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара с помощью огнетушителей. Педагоги и учащиеся были эвакуированный на улицу. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.
Как отмечают в ГУ МЧС области, возгорание произошло во время учебного процесса. В настоящий момент в школе возобновились занятия.
К школе №105 Челябинска стянуты оперативные службы. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, произошло возгорание электрощитовой. Из-за пожара пришлось эвакуировать педагогов и школьников. «В школе №105 произошло возгорание электрощитовой. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара с помощью огнетушителей. Педагоги и учащиеся были эвакуированный на улицу. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе. Как отмечают в ГУ МЧС области, возгорание произошло во время учебного процесса. В настоящий момент в школе возобновились занятия.