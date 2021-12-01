01 декабря 2021

Из челябинской школы эвакуировали учеников и преподавателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожарные, полиция
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место ЧП (фото из архива) Фото:

К школе №105 Челябинска стянуты оперативные службы. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, произошло возгорание электрощитовой. Из-за пожара пришлось эвакуировать педагогов и школьников.

«В школе №105 произошло возгорание электрощитовой. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара с помощью огнетушителей. Педагоги и учащиеся были эвакуированный на улицу. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

Как отмечают в ГУ МЧС области, возгорание произошло во время учебного процесса. В настоящий момент в школе возобновились занятия.

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К школе №105 Челябинска стянуты оперативные службы. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, произошло возгорание электрощитовой. Из-за пожара пришлось эвакуировать педагогов и школьников. «В школе №105 произошло возгорание электрощитовой. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара с помощью огнетушителей. Педагоги и учащиеся были эвакуированный на улицу. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе. Как отмечают в ГУ МЧС области, возгорание произошло во время учебного процесса. В настоящий момент в школе возобновились занятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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