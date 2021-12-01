В соцсетях заметили сходство главы Сургутского района Андрея Трубецкого с известным рэпером Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пользователи соцсетей обсуждают внешнее сходство главы Сургутского района Андрея Трубецкого с рэпером Алишером Моргенштерном. Пост на эту тему опубликован в паблике «Глава района» во «Вконтакте».

«Молодой Андрей Трубецкой похож на Моргенштерна? Таким вопросом задались на телеграм-пространстве Югры. Мы долго смотрели на фотографии юного главы и популярного певца, но так и не пришли к единому мнению», — написали администраторы сообщества. Впрочем, большинство комментаторов предпочли обсудить в комментариях к посту более актуальные темы, в частности, уборку снега. В пресс-службе администрации Сургутского района воздержались от комментариев на этот счет.

Ранее URA.RU сообщало, что Моргенштерн летом возглавил рейтинг доверия российской молодежи. В топ-3, помимо рэпера, вошли певец Егор Крид и блогер Антон Птушкин.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой разместил фотографию себя в молодости в социальных сетях Фото: паблик «Глава в районе» во «ВКонтакте»