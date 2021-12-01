01 декабря 2021

Мэра из ХМАО сравнили с рэпером Моргенштерном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, трубецкой андрей
В соцсетях заметили сходство главы Сургутского района Андрея Трубецкого с известным рэпером Фото:

Пользователи соцсетей обсуждают внешнее сходство главы Сургутского района Андрея Трубецкого с рэпером Алишером Моргенштерном. Пост на эту тему опубликован в паблике «Глава района» во «Вконтакте».

«Молодой Андрей Трубецкой похож на Моргенштерна? Таким вопросом задались на телеграм-пространстве Югры. Мы долго смотрели на фотографии юного главы и популярного певца, но так и не пришли к единому мнению», — написали администраторы сообщества. Впрочем, большинство комментаторов предпочли обсудить в комментариях к посту более актуальные темы, в частности, уборку снега. В пресс-службе администрации Сургутского района воздержались от комментариев на этот счет.

Ранее URA.RU сообщало, что Моргенштерн летом возглавил рейтинг доверия российской молодежи. В топ-3, помимо рэпера, вошли певец Егор Крид и блогер Антон Птушкин.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой разместил фотографию себя в молодости в социальных сетях
Фото:

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Пользователи соцсетей обсуждают внешнее сходство главы Сургутского района Андрея Трубецкого с рэпером Алишером Моргенштерном. Пост на эту тему опубликован в паблике «Глава района» во «Вконтакте». «Молодой Андрей Трубецкой похож на Моргенштерна? Таким вопросом задались на телеграм-пространстве Югры. Мы долго смотрели на фотографии юного главы и популярного певца, но так и не пришли к единому мнению», — написали администраторы сообщества. Впрочем, большинство комментаторов предпочли обсудить в комментариях к посту более актуальные темы, в частности, уборку снега. В пресс-службе администрации Сургутского района воздержались от комментариев на этот счет. Ранее URA.RU сообщало, что Моргенштерн летом возглавил рейтинг доверия российской молодежи. В топ-3, помимо рэпера, вошли певец Егор Крид и блогер Антон Птушкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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