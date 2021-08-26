Моргенштерн возглавил рейтинг доверия российской молодежи

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи, опередив артистов Егора Крида (Егора Булаткина), Тимати (Тимура Юнусова) и футболиста Артема Дзюбу. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом агентстве Romir.
«На втором месте в рейтинге инфлюэнсеров среди россиян в возрасте 14-21 год Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимур Юнусов (Тимати), Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич», — резюмируют аналитики Romir.
В опросе приняли участие 2400 человек. Их попросили назвать семь человек, при этом под номером один в их списке должна быть та медийная персона, к которой респондент испытывает наибольшее доверие. Вариантов ответа не предоставили и выбор каждый делал исключительно из личных предпочтений.
Ранее депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал тексты песен Моргенштерна на заседании комиссии по соцразвитию. По его мнению, приведенные строчки из текста не проходят цензуру, отдельно депутат отметил упоминание наркотиков и призывов к суициду.
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