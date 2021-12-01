В Нижневартовске на улицу выкинули мешок с щенками. Видео

02 декабря 2021 в 14:46 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске нашли мешок с 20-ю брошенными щенками Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры нашли 20 брошенных щенков. Собаки были завернуты в мешок. «В Нижневартовске кто-то выкинул мешок с живыми щенками. Находку обнаружили волонтеры, насчитали 20 животных», — рассказал местный телеканал «Мегаполис». На данный момент щенков подкармливают добровольцы. Комментаторы в соцсетях разошлись во мнениях относительно произошедшего. Одних разжалобила ситуация, других возмутила, а третьи вообще принялись шутить на тему выброшенных щенков. «Куда смотрят высшие силы? Как так можно?» — возмущается Инга Веснина в комментариях к публикации. «Это все сделал один из обычных любителей собачек. Ибо тот, кто не любит собак, не станет их и заводить и поэтому не сможет потом выкинуть щенков на помойку. От зоозащитника до живодера всего один шаг», — считает Ильяс Гареев. «Где можно забрать? У меня своя шаверма работает», — написал пользователь с ником Макс Максов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отреагировала на проблему бездомных собак. По словам главы региона, в первую очередь виноваты люди, которые заводят, а потом выбрасывают собак на улицы. В Югре насчитывается почти четыре тысячи бездомных животных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры нашли 20 брошенных щенков. Собаки были завернуты в мешок. «В Нижневартовске кто-то выкинул мешок с живыми щенками. Находку обнаружили волонтеры, насчитали 20 животных», — рассказал местный телеканал «Мегаполис». На данный момент щенков подкармливают добровольцы. Комментаторы в соцсетях разошлись во мнениях относительно произошедшего. Одних разжалобила ситуация, других возмутила, а третьи вообще принялись шутить на тему выброшенных щенков. «Куда смотрят высшие силы? Как так можно?» — возмущается Инга Веснина в комментариях к публикации. «Это все сделал один из обычных любителей собачек. Ибо тот, кто не любит собак, не станет их и заводить и поэтому не сможет потом выкинуть щенков на помойку. От зоозащитника до живодера всего один шаг», — считает Ильяс Гареев. «Где можно забрать? У меня своя шаверма работает», — написал пользователь с ником Макс Максов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отреагировала на проблему бездомных собак. По словам главы региона, в первую очередь виноваты люди, которые заводят, а потом выбрасывают собак на улицы. В Югре насчитывается почти четыре тысячи бездомных животных.