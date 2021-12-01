Курганцы заявили о массовых авариях после открытия моста ЖБИ

02 декабря 2021 в 14:35 Размер текста - 17 +

Водители наезжают на бордюр новой парковки, который выступает на правой полосе дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перед мостом ЖБИ, недавно открытым после капитального ремонта, произошло несколько аварий из-за бордюра на новой парковке. Об этом пострадавшие автовладельцы написали в городские паблики во «ВКонтакте». «Сразу после открытия нового моста и дороги к нему начали происходить ДТП в темное время суток. Правый ряд кончается выступом на всю ширину ряда, бордюром, затем начинается снова. Кто проектировал это? Почему нет знака конца полосы, нет разметки? В итоге несколько ДТП только за вчерашний вечер и ночь. После нескольких ДТП машина ДПС все-таки приехала. Будьте осторожны при движении в правом ряду, он заканчивается неожиданно без предупреждений», — написал анонимный автор в группе «Дорога в будущее45». На фотографиях видно, что у одного автомобиля повреждены колеса. В другом авто сработали подушки безопасности. В управлении ГИБДД по Кургану URA.RU сообщили, что инспекторы подготовили информацию в адрес администрации города о выявленных недостатках после ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Машиностроителей, в первую очередь связанных с отсутствием необходимых дорожных знаков. В пресс-службе мэрии сообщили, что дорожные знаки и разметка на путепроводе по проспекту Машиностроителей выполнены в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу и получившим ее положительное заключение. «Службами, отвечающими за безопасность дорожного движения, будет проводиться мониторинг организации дорожного движения на данном участке. При необходимости будет рассмотрена возможность ее улучшения», — говорится в ответе пресс-службы. Водители в темное время суток не замечают бордюр новой парковки у моста ЖБИ фото: группа «Дорога в будущее45» во «ВКонтакте» По словам водителей, из-за бордюра произошло несколько аварий фото: группа «Дорога в будущее45» во «ВКонтакте» У автомобилей пробиты колеса, есть и другие повреждения. Водители возмущены, что нет знаков и разметки на дороге фото: группа «Дорога в будущее45» во «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане перед мостом ЖБИ, недавно открытым после капитального ремонта, произошло несколько аварий из-за бордюра на новой парковке. Об этом пострадавшие автовладельцы написали в городские паблики во «ВКонтакте». «Сразу после открытия нового моста и дороги к нему начали происходить ДТП в темное время суток. Правый ряд кончается выступом на всю ширину ряда, бордюром, затем начинается снова. Кто проектировал это? Почему нет знака конца полосы, нет разметки? В итоге несколько ДТП только за вчерашний вечер и ночь. После нескольких ДТП машина ДПС все-таки приехала. Будьте осторожны при движении в правом ряду, он заканчивается неожиданно без предупреждений», — написал анонимный автор в группе «Дорога в будущее45». На фотографиях видно, что у одного автомобиля повреждены колеса. В другом авто сработали подушки безопасности. В управлении ГИБДД по Кургану URA.RU сообщили, что инспекторы подготовили информацию в адрес администрации города о выявленных недостатках после ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Машиностроителей, в первую очередь связанных с отсутствием необходимых дорожных знаков. В пресс-службе мэрии сообщили, что дорожные знаки и разметка на путепроводе по проспекту Машиностроителей выполнены в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу и получившим ее положительное заключение. «Службами, отвечающими за безопасность дорожного движения, будет проводиться мониторинг организации дорожного движения на данном участке. При необходимости будет рассмотрена возможность ее улучшения», — говорится в ответе пресс-службы.