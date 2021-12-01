Тюменские власти раскрыли, сколько осталось снести ветхого жилья

02 декабря 2021 в 16:43 Размер текста - 17 +

В Тюменской области осталось снести около 50 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области осталось снести около 50 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом 2 декабря на заседании комитета по экономической политике облдумы рассказал начальник Главного управления строительства (ГУС) региона Павел Перевалов. Чиновник отметил, что программа будет завершена раньше, чем было намечено. «По региональной программе мы должны были снести около 147 тыс. кв. м. ветхого жилья до 1 сентября 2025 года. На сегодняшний день снесено уже около 98 тыс. кв. м. Рассчитываем, что мы завершим программу до конца 2023 года», — отметил руководитель ГУС. Перевалов также сообщил о том, какое количество жилья было признано аварийным после 1 сентября 2017 года. По информации чиновника таковым признано около 118 тыс. кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев, жилье которых признали аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года, не смотря на то, что часть домов еще не будет снесена. На эти цели в 2022 году в региональный бюджет заложено 3,25 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области осталось снести около 50 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом 2 декабря на заседании комитета по экономической политике облдумы рассказал начальник Главного управления строительства (ГУС) региона Павел Перевалов. Чиновник отметил, что программа будет завершена раньше, чем было намечено. «По региональной программе мы должны были снести около 147 тыс. кв. м. ветхого жилья до 1 сентября 2025 года. На сегодняшний день снесено уже около 98 тыс. кв. м. Рассчитываем, что мы завершим программу до конца 2023 года», — отметил руководитель ГУС. Перевалов также сообщил о том, какое количество жилья было признано аварийным после 1 сентября 2017 года. По информации чиновника таковым признано около 118 тыс. кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев, жилье которых признали аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года, не смотря на то, что часть домов еще не будет снесена. На эти цели в 2022 году в региональный бюджет заложено 3,25 млрд рублей.