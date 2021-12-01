Пьяные челябинцы разгромили кабинет медиков

Медики городской клинической больницы №5 в Челябинске дважды подверглись атаке со стороны пьяных пациентов. Нетрезвые жители не только скандалили, но и дрались с врачами и портили имущество больницы.
«Помощь любителям алкоголя обернулась настоящей напастью для медиков ГКБ на Российской улице. Утром там буянил нетрезвый агрессивный гражданин, а через пару часов скорая доставила в приемный покой еще одного пьяного челябинца. В качестве „благодарности“ пациент подрался с персоналом медучреждения и разбил окно», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг».
В обоих случаях медикам пришлось нажимать на тревожную кнопку и ждать прибытия охраны. «Варяги» передали дебоширов в руки полиции.
Медики городской клинической больницы №5 в Челябинске дважды подверглись атаке со стороны пьяных пациентов. Нетрезвые жители не только скандалили, но и дрались с врачами и портили имущество больницы. «Помощь любителям алкоголя обернулась настоящей напастью для медиков ГКБ на Российской улице. Утром там буянил нетрезвый агрессивный гражданин, а через пару часов скорая доставила в приемный покой еще одного пьяного челябинца. В качестве „благодарности“ пациент подрался с персоналом медучреждения и разбил окно», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг». В обоих случаях медикам пришлось нажимать на тревожную кнопку и ждать прибытия охраны. «Варяги» передали дебоширов в руки полиции.