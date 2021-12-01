01 декабря 2021

Пьяные челябинцы разгромили кабинет медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебоширов задержали и передали в руки полиции (фото из архива) Фото:

Медики городской клинической больницы №5 в Челябинске дважды подверглись атаке со стороны пьяных пациентов. Нетрезвые жители не только скандалили, но и дрались с врачами и портили имущество больницы.

«Помощь любителям алкоголя обернулась настоящей напастью для медиков ГКБ на Российской улице. Утром там буянил нетрезвый агрессивный гражданин, а через пару часов скорая доставила в приемный покой еще одного пьяного челябинца. В качестве „благодарности“ пациент подрался с персоналом медучреждения и разбил окно», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг».

В обоих случаях медикам пришлось нажимать на тревожную кнопку и ждать прибытия охраны. «Варяги» передали дебоширов в руки полиции.

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Медики городской клинической больницы №5 в Челябинске дважды подверглись атаке со стороны пьяных пациентов. Нетрезвые жители не только скандалили, но и дрались с врачами и портили имущество больницы. «Помощь любителям алкоголя обернулась настоящей напастью для медиков ГКБ на Российской улице. Утром там буянил нетрезвый агрессивный гражданин, а через пару часов скорая доставила в приемный покой еще одного пьяного челябинца. В качестве „благодарности“ пациент подрался с персоналом медучреждения и разбил окно», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг». В обоих случаях медикам пришлось нажимать на тревожную кнопку и ждать прибытия охраны. «Варяги» передали дебоширов в руки полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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