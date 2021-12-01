Пьяные челябинцы разгромили кабинет медиков 02 декабря 2021 в 16:32 Размер текста - 17 + Дебоширов задержали и передали в руки полиции (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медики городской клинической больницы №5 в Челябинске дважды подверглись атаке со стороны пьяных пациентов. Нетрезвые жители не только скандалили, но и дрались с врачами и портили имущество больницы. «Помощь любителям алкоголя обернулась настоящей напастью для медиков ГКБ на Российской улице. Утром там буянил нетрезвый агрессивный гражданин, а через пару часов скорая доставила в приемный покой еще одного пьяного челябинца. В качестве „благодарности“ пациент подрался с персоналом медучреждения и разбил окно», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг». В обоих случаях медикам пришлось нажимать на тревожную кнопку и ждать прибытия охраны. «Варяги» передали дебоширов в руки полиции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Медики городской клинической больницы №5 в Челябинске дважды подверглись атаке со стороны пьяных пациентов. Нетрезвые жители не только скандалили, но и дрались с врачами и портили имущество больницы. «Помощь любителям алкоголя обернулась настоящей напастью для медиков ГКБ на Российской улице. Утром там буянил нетрезвый агрессивный гражданин, а через пару часов скорая доставила в приемный покой еще одного пьяного челябинца. В качестве „благодарности“ пациент подрался с персоналом медучреждения и разбил окно», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг». В обоих случаях медикам пришлось нажимать на тревожную кнопку и ждать прибытия охраны. «Варяги» передали дебоширов в руки полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям