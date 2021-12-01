Подсудимый олигарх из ХМАО пожаловался на состояние здоровья

02 декабря 2021 в 16:45 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Андрей Копайгора пройдет медобследование во время судебного процесса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутский городской суд разрешил пройти медицинское обследование югорскому олигарху Андрею Копайгоре после жалоб на самочувствие во время судебного процесса по уголовному делу, фигурантом которого является предприниматель. Эту информацию URA.RU подтвердили в сургутском городском суде. «Такой ходатайство представителями защиты Копайгоры было представлено и удовлетворено судом. Второе ходатайство касалось предложения вернуть уголовное дело на дорасследование. Оно было отклонено», — прокомментировали в пресс-службе сургутского городского суда. Там также добавили, что проведение медицинского обследования не влияет на график проведения судебных заседаний по уголовному делу. Источник URA.RU, знакомый с ходом судебного процесса отметил, что это уже не первая попытка Копайгоры обратить внимание на проблемы со здоровьем в рамках суда. «Копайгора находится под арестом и в перерывах между судебными заседаниями содержится в следственном изоляторе. Главная задача для адвокатов на данный момент — добиться для него другой меры пресечения. Защита уже пыталась заявить о плохом состоянии здоровья Копайгоры. Но аргументированных доказательств этому так и не было представлено», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Копайгора находится под следствием по ряду обвинений. Он проходит обвиняемым по нескольким преступным эпизодам, а общий ущерб для потерпевших оценивается в миллиард рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сургутский городской суд разрешил пройти медицинское обследование югорскому олигарху Андрею Копайгоре после жалоб на самочувствие во время судебного процесса по уголовному делу, фигурантом которого является предприниматель. Эту информацию URA.RU подтвердили в сургутском городском суде. «Такой ходатайство представителями защиты Копайгоры было представлено и удовлетворено судом. Второе ходатайство касалось предложения вернуть уголовное дело на дорасследование. Оно было отклонено», — прокомментировали в пресс-службе сургутского городского суда. Там также добавили, что проведение медицинского обследования не влияет на график проведения судебных заседаний по уголовному делу. Источник URA.RU, знакомый с ходом судебного процесса отметил, что это уже не первая попытка Копайгоры обратить внимание на проблемы со здоровьем в рамках суда. «Копайгора находится под арестом и в перерывах между судебными заседаниями содержится в следственном изоляторе. Главная задача для адвокатов на данный момент — добиться для него другой меры пресечения. Защита уже пыталась заявить о плохом состоянии здоровья Копайгоры. Но аргументированных доказательств этому так и не было представлено», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Копайгора находится под следствием по ряду обвинений. Он проходит обвиняемым по нескольким преступным эпизодам, а общий ущерб для потерпевших оценивается в миллиард рублей.