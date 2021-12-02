Путин выделил деньги на выплаты по 50 тысяч рублей ветеранам. Скрин

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин подписал приказ 2 декабря Фото:

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 50 тысяч рублей каждому участнику обороны Севастополя. Такие данные содержатся на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента 58 млн 350 тысяч рублей для выплаты лицам, награжденным медалью „За оборону Севастополя“. Размер каждой выплаты — 50 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте. Путин подписал приказ 2 декабря.

Ранее российский лидер поддержал идею о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. С такой просьбой губернатор города федерального значения Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе.

Распоряжение о выплатах пожилым людям

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Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 50 тысяч рублей каждому участнику обороны Севастополя. Такие данные содержатся на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2021 году из резервного фонда президента 58 млн 350 тысяч рублей для выплаты лицам, награжденным медалью „За оборону Севастополя“. Размер каждой выплаты — 50 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте. Путин подписал приказ 2 декабря. Ранее российский лидер поддержал идею о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. С такой просьбой губернатор города федерального значения Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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