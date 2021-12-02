Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 50 тысяч рублей каждому участнику обороны Севастополя. Такие данные содержатся на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента 58 млн 350 тысяч рублей для выплаты лицам, награжденным медалью „За оборону Севастополя“. Размер каждой выплаты — 50 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте. Путин подписал приказ 2 декабря.
Ранее российский лидер поддержал идею о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. С такой просьбой губернатор города федерального значения Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе.
Распоряжение о выплатах пожилым людям
Скриншот с официального интернет-портала правовой информации
Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 50 тысяч рублей каждому участнику обороны Севастополя. Такие данные содержатся на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2021 году из резервного фонда президента 58 млн 350 тысяч рублей для выплаты лицам, награжденным медалью „За оборону Севастополя“. Размер каждой выплаты — 50 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте. Путин подписал приказ 2 декабря. Ранее российский лидер поддержал идею о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. С такой просьбой губернатор города федерального значения Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе.