Пермские власти планируют купить УДС «Молот»

02 декабря 2021 в 18:04 Размер текста - 17 +

КРПК направило заявку на на торги, установив минимальную цену Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский имущественный комплекс УДС «Молот» может купить «Корпорация развития Пермского края». Организация направила заявку для участия в торгах по продаже комплекса, установив минимальную цену. «АО „Корпорация развития Пермского края“ направило заявку для участия в торгах по продаже имущественного комплекса УДС „Молот“», — сообщает «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе КРПК информацию изданию подтвердили. За объект КРПК готова предложить 284,375 млн рублей, что является минимальной ценой для покупки. Универсальный дворец спорта «Молот» реализуется в рамках банкротства ПАО «Мотовилихниские заводы». УДС впервые выставили на торги летом с начальной ценой в 702 млн рублей. Из-за того, что заявок на аукцион не было, цена периодически снижалась. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский имущественный комплекс УДС «Молот» может купить «Корпорация развития Пермского края». Организация направила заявку для участия в торгах по продаже комплекса, установив минимальную цену. «АО „Корпорация развития Пермского края“ направило заявку для участия в торгах по продаже имущественного комплекса УДС „Молот“», — сообщает «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе КРПК информацию изданию подтвердили. За объект КРПК готова предложить 284,375 млн рублей, что является минимальной ценой для покупки. Универсальный дворец спорта «Молот» реализуется в рамках банкротства ПАО «Мотовилихниские заводы». УДС впервые выставили на торги летом с начальной ценой в 702 млн рублей. Из-за того, что заявок на аукцион не было, цена периодически снижалась.