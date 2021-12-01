01 декабря 2021

Пермские власти планируют купить УДС «Молот»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дворец спорта молот
КРПК направило заявку на на торги, установив минимальную цену Фото:

Пермский имущественный комплекс УДС «Молот» может купить «Корпорация развития Пермского края». Организация направила заявку для участия в торгах по продаже комплекса, установив минимальную цену.

«АО „Корпорация развития Пермского края“ направило заявку для участия в торгах по продаже имущественного комплекса УДС „Молот“», — сообщает «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе КРПК информацию изданию подтвердили.

За объект КРПК готова предложить 284,375 млн рублей, что является минимальной ценой для покупки. Универсальный дворец спорта «Молот» реализуется в рамках банкротства ПАО «Мотовилихниские заводы». УДС впервые выставили на торги летом с начальной ценой в 702 млн рублей. Из-за того, что заявок на аукцион не было, цена периодически снижалась.

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Пермский имущественный комплекс УДС «Молот» может купить «Корпорация развития Пермского края». Организация направила заявку для участия в торгах по продаже комплекса, установив минимальную цену. «АО „Корпорация развития Пермского края“ направило заявку для участия в торгах по продаже имущественного комплекса УДС „Молот“», — сообщает «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе КРПК информацию изданию подтвердили. За объект КРПК готова предложить 284,375 млн рублей, что является минимальной ценой для покупки. Универсальный дворец спорта «Молот» реализуется в рамках банкротства ПАО «Мотовилихниские заводы». УДС впервые выставили на торги летом с начальной ценой в 702 млн рублей. Из-за того, что заявок на аукцион не было, цена периодически снижалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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