01 декабря 2021

Глава челябинского района попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мишарин и его авария, дтп, хлам, металлолом, авария
Глава Кунашакского района на служебном автомобиле столкнулся с автобусом (фото из архива) Фото:

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов попал в ДТП. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. Глава не был виновником ДТП.

«ДТП произошло 24 ноября на улице Бейвеля в Челябинске. Водитель ПАЗ и водитель Tayota Camry совершили столкновение. По результатам проверки, виновным был признан водитель автобуса», — сообщили URA.RU в гасавтоинспекции.

В группе «Кунашак и коррупция» в социальной сети «ВКонтакте» написали, что глава находился за рулем служебного автомобиля Tayota Camry. Автор записи отмечает, что Аминов постоянно превышает скоростной режим. Не исключено, что и в этот раз именно превышение скорости стало причиной аварии.

URA.RU пыталось связаться с Аминовым, чтобы выяснить детали происшествия. Однако телефон главы, который имеется в распоряжении URA.RU, в сети не зарегистрирован. В администрации Кунашакского района сообщили, что специалист по связям с общественностью находится на субботнике и просили позвонить позже.

Ранее Аминов уже попадал в ДТП. В августе автомобиль главы Chevrolet Niva, врезался в ВАЗ.

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Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов попал в ДТП. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. Глава не был виновником ДТП. «ДТП произошло 24 ноября на улице Бейвеля в Челябинске. Водитель ПАЗ и водитель Tayota Camry совершили столкновение. По результатам проверки, виновным был признан водитель автобуса», — сообщили URA.RU в гасавтоинспекции. В группе «Кунашак и коррупция» в социальной сети «ВКонтакте» написали, что глава находился за рулем служебного автомобиля Tayota Camry. Автор записи отмечает, что Аминов постоянно превышает скоростной режим. Не исключено, что и в этот раз именно превышение скорости стало причиной аварии. URA.RU пыталось связаться с Аминовым, чтобы выяснить детали происшествия. Однако телефон главы, который имеется в распоряжении URA.RU, в сети не зарегистрирован. В администрации Кунашакского района сообщили, что специалист по связям с общественностью находится на субботнике и просили позвонить позже. Ранее Аминов уже попадал в ДТП. В августе автомобиль главы Chevrolet Niva, врезался в ВАЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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