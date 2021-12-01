Глава челябинского района попал в ДТП

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов попал в ДТП. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. Глава не был виновником ДТП.
«ДТП произошло 24 ноября на улице Бейвеля в Челябинске. Водитель ПАЗ и водитель Tayota Camry совершили столкновение. По результатам проверки, виновным был признан водитель автобуса», — сообщили URA.RU в гасавтоинспекции.
В группе «Кунашак и коррупция» в социальной сети «ВКонтакте» написали, что глава находился за рулем служебного автомобиля Tayota Camry. Автор записи отмечает, что Аминов постоянно превышает скоростной режим. Не исключено, что и в этот раз именно превышение скорости стало причиной аварии.
URA.RU пыталось связаться с Аминовым, чтобы выяснить детали происшествия. Однако телефон главы, который имеется в распоряжении URA.RU, в сети не зарегистрирован. В администрации Кунашакского района сообщили, что специалист по связям с общественностью находится на субботнике и просили позвонить позже.
Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов попал в ДТП. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. Глава не был виновником ДТП. «ДТП произошло 24 ноября на улице Бейвеля в Челябинске. Водитель ПАЗ и водитель Tayota Camry совершили столкновение. По результатам проверки, виновным был признан водитель автобуса», — сообщили URA.RU в гасавтоинспекции. В группе «Кунашак и коррупция» в социальной сети «ВКонтакте» написали, что глава находился за рулем служебного автомобиля Tayota Camry. Автор записи отмечает, что Аминов постоянно превышает скоростной режим. Не исключено, что и в этот раз именно превышение скорости стало причиной аварии. URA.RU пыталось связаться с Аминовым, чтобы выяснить детали происшествия. Однако телефон главы, который имеется в распоряжении URA.RU, в сети не зарегистрирован. В администрации Кунашакского района сообщили, что специалист по связям с общественностью находится на субботнике и просили позвонить позже. Ранее Аминов уже попадал в ДТП. В августе автомобиль главы Chevrolet Niva, врезался в ВАЗ.