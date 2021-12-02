ДНР готова обратиться за военной помощью к России

Самопровозглашенная Донецкая народная республика может обратиться к Российской Федерации с просьбой помочь в предоставлении военной техники и оружия. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина привлекает еще и внешние силы… Количество учений со странами НАТО, США в этом году увеличилось, в планах — на следующих год. Придется тяжело, но будем действовать по ситуации. Не исключаю, [что за помощью к Москве придется обратиться]», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24», слова эксперта приводит РИА «Новости».
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что украинские военные начали наступление на Донецкую и Луганскую народные республики. Она сообщила, что Киев отправил в Донецкий регион около 125 тысяч человек личного состава ВСУ, пишут «Невские новости». Эту ситуацию можно рассматривать как начало боевых действий, передает слова Захаровой «Царьград».
Самопровозглашенная Донецкая народная республика может обратиться к Российской Федерации с просьбой помочь в предоставлении военной техники и оружия. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина привлекает еще и внешние силы… Количество учений со странами НАТО, США в этом году увеличилось, в планах — на следующих год. Придется тяжело, но будем действовать по ситуации. Не исключаю, [что за помощью к Москве придется обратиться]», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24», слова эксперта приводит РИА «Новости». Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что украинские военные начали наступление на Донецкую и Луганскую народные республики. Она сообщила, что Киев отправил в Донецкий регион около 125 тысяч человек личного состава ВСУ, пишут «Невские новости». Эту ситуацию можно рассматривать как начало боевых действий, передает слова Захаровой «Царьград».