В соцсетях боятся остаться без пенсии из-за требования ПФР. «Непонятно, как начисляют»

02 декабря 2021 в 20:11 Размер текста - 17 +

Россияне пожаловались, что получают низкие пенсии со стажем более 30 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России для получения пенсии нужно не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказал эксперт по решению финансово-правовых проблем Александр в ТикТок. С 2015 года один пенсионный балл равен заработку в один МРОТ. Из-за этого россиянам придется работать не 15 лет, а 30. По его словам, при выходе на пенсию иногда пропадают не только годы, но и десятилетия трудового стажа, а также пенсионные баллы. Это может произойти, если организация, в которой работал человек, уже не существует, а архив не сохранился. Пользователи соцсетей начали переживать, что могут остаться без пенсии из-за потери трудового стажа. Некоторые сомневаются, что вообще доживут до старости. Комментаторы рассказали, что со стажем 30 лет получают низкие выплаты Скриншот ТикТок … и сделали выводы Скриншот ТикТок В соцсетях напуганы из-за пенсий Скриншот ТикТок Россияне считают, что они итак не доживут до старости Скриншот ТикТок Пользователи не могут думать ни о чем другом Скриншот ТикТок … другие не успевают следить за изменениями Скриншот ТикТок Некоторые пожаловались на рост цен Скриншот ТикТок Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России для получения пенсии нужно не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказал эксперт по решению финансово-правовых проблем Александр в ТикТок. С 2015 года один пенсионный балл равен заработку в один МРОТ. Из-за этого россиянам придется работать не 15 лет, а 30. По его словам, при выходе на пенсию иногда пропадают не только годы, но и десятилетия трудового стажа, а также пенсионные баллы. Это может произойти, если организация, в которой работал человек, уже не существует, а архив не сохранился. Пользователи соцсетей начали переживать, что могут остаться без пенсии из-за потери трудового стажа. Некоторые сомневаются, что вообще доживут до старости.