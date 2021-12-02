В России для получения пенсии нужно не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказал эксперт по решению финансово-правовых проблем Александр в ТикТок. С 2015 года один пенсионный балл равен заработку в один МРОТ. Из-за этого россиянам придется работать не 15 лет, а 30.
По его словам, при выходе на пенсию иногда пропадают не только годы, но и десятилетия трудового стажа, а также пенсионные баллы. Это может произойти, если организация, в которой работал человек, уже не существует, а архив не сохранился. Пользователи соцсетей начали переживать, что могут остаться без пенсии из-за потери трудового стажа. Некоторые сомневаются, что вообще доживут до старости.
Комментаторы рассказали, что со стажем 30 лет получают низкие выплаты
Скриншот ТикТок
… и сделали выводы
Скриншот ТикТок
В соцсетях напуганы из-за пенсий
Скриншот ТикТок
Россияне считают, что они итак не доживут до старости
В России для получения пенсии нужно не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказал эксперт по решению финансово-правовых проблем Александр в ТикТок. С 2015 года один пенсионный балл равен заработку в один МРОТ. Из-за этого россиянам придется работать не 15 лет, а 30. По его словам, при выходе на пенсию иногда пропадают не только годы, но и десятилетия трудового стажа, а также пенсионные баллы. Это может произойти, если организация, в которой работал человек, уже не существует, а архив не сохранился. Пользователи соцсетей начали переживать, что могут остаться без пенсии из-за потери трудового стажа. Некоторые сомневаются, что вообще доживут до старости.