В соцсетях боятся остаться без пенсии из-за требования ПФР. «Непонятно, как начисляют»

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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, аллея, прогулка, бабушка, зима, снег в городе, пенсионеры, бульвар чукмалдина
Россияне пожаловались, что получают низкие пенсии со стажем более 30 лет Фото:
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Пенсионная реформа в России

В России для получения пенсии нужно не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказал эксперт по решению финансово-правовых проблем Александр в ТикТок. С 2015 года один пенсионный балл равен заработку в один МРОТ. Из-за этого россиянам придется работать не 15 лет, а 30.

По его словам, при выходе на пенсию иногда пропадают не только годы, но и десятилетия трудового стажа, а также пенсионные баллы. Это может произойти, если организация, в которой работал человек, уже не существует, а архив не сохранился. Пользователи соцсетей начали переживать, что могут остаться без пенсии из-за потери трудового стажа. Некоторые сомневаются, что вообще доживут до старости.

Комментаторы рассказали, что со стажем 30 лет получают низкие выплаты
… и сделали выводы
В соцсетях напуганы из-за пенсий
Россияне считают, что они итак не доживут до старости
Пользователи не могут думать ни о чем другом
… другие не успевают следить за изменениями
Некоторые пожаловались на рост цен

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В России для получения пенсии нужно не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказал эксперт по решению финансово-правовых проблем Александр в ТикТок. С 2015 года один пенсионный балл равен заработку в один МРОТ. Из-за этого россиянам придется работать не 15 лет, а 30. По его словам, при выходе на пенсию иногда пропадают не только годы, но и десятилетия трудового стажа, а также пенсионные баллы. Это может произойти, если организация, в которой работал человек, уже не существует, а архив не сохранился. Пользователи соцсетей начали переживать, что могут остаться без пенсии из-за потери трудового стажа. Некоторые сомневаются, что вообще доживут до старости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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