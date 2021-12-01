01 декабря 2021

В Перми ребенка убило током

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От удара током в Перми погиб ребенок Фото:

10-летний мальчик погиб в своей квартире, получив удар током. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия, 1 декабря 2021 года в квартире жилого дома ребенок 2011 года рождения получил электротравму. Мальчик скончался до приезда скорой помощи», — говорится на сайте СУ СК по пермскому краю.

Силовики осмотрели квартиру, опросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Председатель ТСЖ сообщила «Комсомольской правде», что это несчастный случай, а ребенок погиб от удара током от батареи.

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10-летний мальчик погиб в своей квартире, получив удар током. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «По версии следствия, 1 декабря 2021 года в квартире жилого дома ребенок 2011 года рождения получил электротравму. Мальчик скончался до приезда скорой помощи», — говорится на сайте СУ СК по пермскому краю. Силовики осмотрели квартиру, опросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Председатель ТСЖ сообщила «Комсомольской правде», что это несчастный случай, а ребенок погиб от удара током от батареи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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