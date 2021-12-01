В Перми ребенка убило током

От удара током в Перми погиб ребенок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

10-летний мальчик погиб в своей квартире, получив удар током. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия, 1 декабря 2021 года в квартире жилого дома ребенок 2011 года рождения получил электротравму. Мальчик скончался до приезда скорой помощи», — говорится на сайте СУ СК по пермскому краю.

Силовики осмотрели квартиру, опросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Председатель ТСЖ сообщила «Комсомольской правде», что это несчастный случай, а ребенок погиб от удара током от батареи.