В Свердловской области задержали банду рэкетиров. «Криминал в стиле 90-х». Фото

02 декабря 2021 в 19:35 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции и СОБРа задержали двух подозреваемых в рэкете Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в рэкете. Они пытались собрать «дань» с работников автосервиса Кушвы и отобрали у одного из них машину, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. «По предварительным данным, жертвой злоумышленников, совершавших криминал в стиле 90-х, стали работники автосервиса. Лихие уральские хлопцы бесцеремонно сделали предложение владельцам сервиса трудиться под их „крышей“, чтобы избежать неприятностей в жизни», — рассказал Горелых. Работники автосервиса отказались платить мужчинам за безопасность. После этого подозреваемые в рэкете разбили окна в квартире одного из механиков, а затем отобрали его машину, угрожая предметом, похожим на пистолет. Тогда работники автосервиса решили обратиться в полицию. Подозреваемых задержали сотрудники по борьбе с организованной преступностью. В операции участвовали также бойцы СОБРа. Если вина подозреваемых в рэкете будет доказана, мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции обратились к свердловчанам, которые сталкивались с подобными инцидентами, с просьбой сообщать об этом. Звонки принимаются по телефону 8 (343) 358-71-61. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в рэкете. Они пытались собрать «дань» с работников автосервиса Кушвы и отобрали у одного из них машину, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. «По предварительным данным, жертвой злоумышленников, совершавших криминал в стиле 90-х, стали работники автосервиса. Лихие уральские хлопцы бесцеремонно сделали предложение владельцам сервиса трудиться под их „крышей“, чтобы избежать неприятностей в жизни», — рассказал Горелых. Работники автосервиса отказались платить мужчинам за безопасность. После этого подозреваемые в рэкете разбили окна в квартире одного из механиков, а затем отобрали его машину, угрожая предметом, похожим на пистолет. Тогда работники автосервиса решили обратиться в полицию. Подозреваемых задержали сотрудники по борьбе с организованной преступностью. В операции участвовали также бойцы СОБРа. Если вина подозреваемых в рэкете будет доказана, мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции обратились к свердловчанам, которые сталкивались с подобными инцидентами, с просьбой сообщать об этом. Звонки принимаются по телефону 8 (343) 358-71-61.