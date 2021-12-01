01 декабря 2021

В Свердловской области задержали банду рэкетиров. «Криминал в стиле 90-х». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Сотрудники полиции и СОБРа задержали двух подозреваемых в рэкете Фото:

В Свердловской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в рэкете. Они пытались собрать «дань» с работников автосервиса Кушвы и отобрали у одного из них машину, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

«По предварительным данным, жертвой злоумышленников, совершавших криминал в стиле 90-х, стали работники автосервиса. Лихие уральские хлопцы бесцеремонно сделали предложение владельцам сервиса трудиться под их „крышей“, чтобы избежать неприятностей в жизни», — рассказал Горелых. Работники автосервиса отказались платить мужчинам за безопасность.

После этого подозреваемые в рэкете разбили окна в квартире одного из механиков, а затем отобрали его машину, угрожая предметом, похожим на пистолет. Тогда работники автосервиса решили обратиться в полицию.

Подозреваемых задержали сотрудники по борьбе с организованной преступностью. В операции участвовали также бойцы СОБРа. Если вина подозреваемых в рэкете будет доказана, мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обратились к свердловчанам, которые сталкивались с подобными инцидентами, с просьбой сообщать об этом. Звонки принимаются по телефону 8 (343) 358-71-61.

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В Свердловской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в рэкете. Они пытались собрать «дань» с работников автосервиса Кушвы и отобрали у одного из них машину, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. «По предварительным данным, жертвой злоумышленников, совершавших криминал в стиле 90-х, стали работники автосервиса. Лихие уральские хлопцы бесцеремонно сделали предложение владельцам сервиса трудиться под их „крышей“, чтобы избежать неприятностей в жизни», — рассказал Горелых. Работники автосервиса отказались платить мужчинам за безопасность. После этого подозреваемые в рэкете разбили окна в квартире одного из механиков, а затем отобрали его машину, угрожая предметом, похожим на пистолет. Тогда работники автосервиса решили обратиться в полицию. Подозреваемых задержали сотрудники по борьбе с организованной преступностью. В операции участвовали также бойцы СОБРа. Если вина подозреваемых в рэкете будет доказана, мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции обратились к свердловчанам, которые сталкивались с подобными инцидентами, с просьбой сообщать об этом. Звонки принимаются по телефону 8 (343) 358-71-61.
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