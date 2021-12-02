В свердловской полиции признали проблему с кадрами

03 декабря 2021 в 08:50 Размер текста - 17 +

В свердловской полиции заявили о высокой текучести кадров Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловской полиции наблюдается дефицит сотрудников, который вызван текучестью кадров в ведомстве. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области. «В настоящее время в строевых подразделениях территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области имеются вакантные должности», — говорится в сообщении ведомства. Там не смогли уточнить, сколько должностей в штате открыто, потому что доступ к этой информации ограничен. В управлении подчеркнули, что в органах внутренних дел неизбежны кадровые кризисы. Однако такая же ситуация наблюдается и в других организациях, где имеет место текучесть кадров. Руководство МВД пытается восполнить дефицит и ищет сотрудников в образовательных учреждениях, военных комиссариатах, центрах занятости и с помощью СМИ. Ранее источник URA.RU сообщал, что в свердловской полиции не хватает почти 30% сотрудников. Собеседник агентства уточнял, что руководство подразделений запрещает своим подчиненным переводиться в другие регионы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В свердловской полиции наблюдается дефицит сотрудников, который вызван текучестью кадров в ведомстве. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области. «В настоящее время в строевых подразделениях территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области имеются вакантные должности», — говорится в сообщении ведомства. Там не смогли уточнить, сколько должностей в штате открыто, потому что доступ к этой информации ограничен. В управлении подчеркнули, что в органах внутренних дел неизбежны кадровые кризисы. Однако такая же ситуация наблюдается и в других организациях, где имеет место текучесть кадров. Руководство МВД пытается восполнить дефицит и ищет сотрудников в образовательных учреждениях, военных комиссариатах, центрах занятости и с помощью СМИ. Ранее источник URA.RU сообщал, что в свердловской полиции не хватает почти 30% сотрудников. Собеседник агентства уточнял, что руководство подразделений запрещает своим подчиненным переводиться в другие регионы.