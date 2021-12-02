02 декабря 2021
01 декабря 2021

В свердловской полиции признали проблему с кадрами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, фуражки, полиция
В свердловской полиции заявили о высокой текучести кадров Фото:

В свердловской полиции наблюдается дефицит сотрудников, который вызван текучестью кадров в ведомстве. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области.

«В настоящее время в строевых подразделениях территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области имеются вакантные должности», — говорится в сообщении ведомства. Там не смогли уточнить, сколько должностей в штате открыто, потому что доступ к этой информации ограничен.

В управлении подчеркнули, что в органах внутренних дел неизбежны кадровые кризисы. Однако такая же ситуация наблюдается и в других организациях, где имеет место текучесть кадров. Руководство МВД пытается восполнить дефицит и ищет сотрудников в образовательных учреждениях, военных комиссариатах, центрах занятости и с помощью СМИ.

Ранее источник URA.RU сообщал, что в свердловской полиции не хватает почти 30% сотрудников. Собеседник агентства уточнял, что руководство подразделений запрещает своим подчиненным переводиться в другие регионы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В свердловской полиции наблюдается дефицит сотрудников, который вызван текучестью кадров в ведомстве. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области. «В настоящее время в строевых подразделениях территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области имеются вакантные должности», — говорится в сообщении ведомства. Там не смогли уточнить, сколько должностей в штате открыто, потому что доступ к этой информации ограничен. В управлении подчеркнули, что в органах внутренних дел неизбежны кадровые кризисы. Однако такая же ситуация наблюдается и в других организациях, где имеет место текучесть кадров. Руководство МВД пытается восполнить дефицит и ищет сотрудников в образовательных учреждениях, военных комиссариатах, центрах занятости и с помощью СМИ. Ранее источник URA.RU сообщал, что в свердловской полиции не хватает почти 30% сотрудников. Собеседник агентства уточнял, что руководство подразделений запрещает своим подчиненным переводиться в другие регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...