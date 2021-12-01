Отстраненные от работы пермяки без QR-кодов будут судиться

В Пермском крае не пустили на работу сотрудников без QR-кода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около ста сотрудников пермского завода «Машиностроитель», которых не пустили на работу из-за отсутствия QR-кода, подадут коллективный иск в суд. Об этом рассказал адвокат Мария Аминова.

«Они подготовили заявления работодателю с просьбой объяснить причины отстранения. Часть успела подать жалобы в трудовую инспекцию. Все вместе готовят коллективные жалобы в прокуратуру и трудинспекцию, а также коллективный иск в суд — будем оспаривать распоряжение», — цитирует Марию Аминову 59.ru.

По ее словам, сотрудников ждала на работе полиция и их пропуска не работали. Работников, в которых заинтересованы руководители подразделений, пропускали на завод по звонку, сказала Аминова.

Ранее в Перми начали рассматривать коллективный иск жителей в главе Роспотребнадзора региона Виталию Костареву. Они попросили отменить постановление об обязательной вакцинации сотрудников предприятий. Также в Пермском крае потребовали отменить указ губернатора о введении QR-кодов, жители написали коллективное заявление в прокуратуру.