01 декабря 2021

Отстраненные от работы пермяки без QR-кодов будут судиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательная комиссия Челябинской области. Презентация QR-кодов. Челябинск, смартфон, qr-код, сканер
В Пермском крае не пустили на работу сотрудников без QR-кода Фото:

Около ста сотрудников пермского завода «Машиностроитель», которых не пустили на работу из-за отсутствия QR-кода, подадут коллективный иск в суд. Об этом рассказал адвокат Мария Аминова.

«Они подготовили заявления работодателю с просьбой объяснить причины отстранения. Часть успела подать жалобы в трудовую инспекцию. Все вместе готовят коллективные жалобы в прокуратуру и трудинспекцию, а также коллективный иск в суд — будем оспаривать распоряжение», — цитирует Марию Аминову 59.ru.

По ее словам, сотрудников ждала на работе полиция и их пропуска не работали. Работников, в которых заинтересованы руководители подразделений, пропускали на завод по звонку, сказала Аминова.

Ранее в Перми начали рассматривать коллективный иск жителей в главе Роспотребнадзора региона Виталию Костареву. Они попросили отменить постановление об обязательной вакцинации сотрудников предприятий. Также в Пермском крае потребовали отменить указ губернатора о введении QR-кодов, жители написали коллективное заявление в прокуратуру.

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Около ста сотрудников пермского завода «Машиностроитель», которых не пустили на работу из-за отсутствия QR-кода, подадут коллективный иск в суд. Об этом рассказал адвокат Мария Аминова. «Они подготовили заявления работодателю с просьбой объяснить причины отстранения. Часть успела подать жалобы в трудовую инспекцию. Все вместе готовят коллективные жалобы в прокуратуру и трудинспекцию, а также коллективный иск в суд — будем оспаривать распоряжение», — цитирует Марию Аминову 59.ru. По ее словам, сотрудников ждала на работе полиция и их пропуска не работали. Работников, в которых заинтересованы руководители подразделений, пропускали на завод по звонку, сказала Аминова. Ранее в Перми начали рассматривать коллективный иск жителей в главе Роспотребнадзора региона Виталию Костареву. Они попросили отменить постановление об обязательной вакцинации сотрудников предприятий. Также в Пермском крае потребовали отменить указ губернатора о введении QR-кодов, жители написали коллективное заявление в прокуратуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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