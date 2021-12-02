В Госдуме предложили ужесточить наказание для владельцев шахт

03 декабря 2021 в 00:24 Размер текста - 17 +

За нарушения правил безопасности в шахтах, следует увольнять руководство и заводить уголовные дела, считают в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Наказание за нарушения правил безопасности в угольных шахтах необходимо ужесточить вплоть до уголовного. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов после совещания у президента РФ Владимира Путина по поводу трагедии в угольной шахте «Листвяжная» в Кузбасе. «Есть предписание по нарушению, которое было произведено в части безопасности при проведении работ, это нарушение вроде бы устраняется, а потом появляется аналогичное предписание. Если это происходит уже неоднократно, то, мне кажется, конечно, нужно усиливать ответственность, вплоть до отстранения ответственных лиц, а может быть даже и возбуждении уголовных дел, а не административных», — заявил Неверов в разговоре с ТАСС. Вице-спикер отметил, что дело не в количестве предписаний, а в систематических нарушениях, происходящих на угольных предприятиях. Так, недобросовестная работа руководства привела к трагедии на шахте «Листвяжная». 25 ноября на шахте в Кузбассе произошел взрыв, который привел к гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. Источник URA.RU среди сотрудников шахты сообщил, что авария была ожидаема, так как руководство не следило за соблюдением правил безопасности. По его словам, это произошло из-за жажды денег, а также по причине давления вышестоящих лиц. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наказание за нарушения правил безопасности в угольных шахтах необходимо ужесточить вплоть до уголовного. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов после совещания у президента РФ Владимира Путина по поводу трагедии в угольной шахте «Листвяжная» в Кузбасе. «Есть предписание по нарушению, которое было произведено в части безопасности при проведении работ, это нарушение вроде бы устраняется, а потом появляется аналогичное предписание. Если это происходит уже неоднократно, то, мне кажется, конечно, нужно усиливать ответственность, вплоть до отстранения ответственных лиц, а может быть даже и возбуждении уголовных дел, а не административных», — заявил Неверов в разговоре с ТАСС. Вице-спикер отметил, что дело не в количестве предписаний, а в систематических нарушениях, происходящих на угольных предприятиях. Так, недобросовестная работа руководства привела к трагедии на шахте «Листвяжная». 25 ноября на шахте в Кузбассе произошел взрыв, который привел к гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. Источник URA.RU среди сотрудников шахты сообщил, что авария была ожидаема, так как руководство не следило за соблюдением правил безопасности. По его словам, это произошло из-за жажды денег, а также по причине давления вышестоящих лиц.