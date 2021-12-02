Эндокринолог назвала главный симптом штамма COVID «Омикрон»

03 декабря 2021 в 06:40 Размер текста - 17 +

Усталость является главным симптомом нового штамма Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом рассказал врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова. «К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», — сообщила Павлова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что усталость при COVID может быть вызвана изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Кроме того, врач пояснила, что при болезни меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому появляется физическая слабость. Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом рассказал врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова. «К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», — сообщила Павлова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что усталость при COVID может быть вызвана изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Кроме того, врач пояснила, что при болезни меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому появляется физическая слабость. Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.