В Челябинской области назвали города с высокими зарплатами

По данным КСП, доходы жителей продолжают расти (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области назвала города и районы, где самые высокие и низкие заработные платы в регионе. В КСП региона URA.RU также сообщили, что доходы жителей продолжают расти.

«В Челябинской области заработная плата продолжает свой рост. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь—сентябрь текущего года составила 45 тысяч 767 рублей, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среди городских округов самые высокие зарплаты в Магнитогорском ГО (52 тысячи 21 рубль), а самые низкие в Локомотивном ГО (29 тысяч 285 рублей)», — заявили в КСП.

В муниципальных районах ситуация следующая: самые высокие зарплаты в Пластовском муниципальном районе (79 тысяч 480 рублей). Самые низкие — в Троицком районе (27 тысяч 059 рублей).