Владельца сети SPAR задержали за посредничество во взятке

По версии следствия, Владислав Левчугов является посредником при передаче взятки сотруднику Следственного комитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельца группы компаний «Лама» (ей принадлежит сеть супермаркетов SPAR) Владислава Левчугова задержали по делу о даче взятки в 5 млн рублей. Также уголовное дело возбуждено в отношении следователя из Томской области, получившего взятку.

«Первым заместителем председателя СК возбуждено уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере», — передает ТАСС сообщение Следственного комитета.

Отмечается, что следователь вел дело о неуплате налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя юридического лица. По версии следствия, Левчугов являлся посредником между Арефьевым и учредителем.