В Миассе (Челябинская область) начали демонтаж памятника Ленину. Видео со сносом памятника опубликовали жители города в социальных сетях.
«Демонтаж Ленина в Миассе. Отреставрируют и вернут, как новенького», — написали под видео местные жители.
В сентябре у памятника бесследно исчезла часть головы с лицом. Памятник восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. В течение месяца скульптуру снимут с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация или возможна только полная замена.
URA.RU попыталось связаться с пресс-службой администрации Миасса для уточнения информации. Там на звонок не ответили.
Работы по снятию с постамента памятника В.И. Ленину
В Миассе (Челябинская область) начали демонтаж памятника Ленину. Видео со сносом памятника опубликовали жители города в социальных сетях. «Демонтаж Ленина в Миассе. Отреставрируют и вернут, как новенького», — написали под видео местные жители. В сентябре у памятника бесследно исчезла часть головы с лицом. Памятник восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. В течение месяца скульптуру снимут с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация или возможна только полная замена. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой администрации Миасса для уточнения информации. Там на звонок не ответили.