02 декабря 2021

В Миассе сняли с постамента памятник Ленину. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Ленину на площади революции. Челябинск, памятник ленину, монумент, площадь революции, ильич, скульптура ленин
Памятник будет отправлен на реставрацию или полностью заменен Фото:

В Миассе (Челябинская область) начали демонтаж памятника Ленину. Видео со сносом памятника опубликовали жители города в социальных сетях.

«Демонтаж Ленина в Миассе. Отреставрируют и вернут, как новенького», — написали под видео местные жители.

В сентябре у памятника бесследно исчезла часть головы с лицом. Памятник восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. В течение месяца скульптуру снимут с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация или возможна только полная замена.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой администрации Миасса для уточнения информации. Там на звонок не ответили.

Работы по снятию с постамента памятника В.И. Ленину
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) начали демонтаж памятника Ленину. Видео со сносом памятника опубликовали жители города в социальных сетях. «Демонтаж Ленина в Миассе. Отреставрируют и вернут, как новенького», — написали под видео местные жители. В сентябре у памятника бесследно исчезла часть головы с лицом. Памятник восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. В течение месяца скульптуру снимут с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация или возможна только полная замена. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой администрации Миасса для уточнения информации. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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