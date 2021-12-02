В Миассе сняли с постамента памятник Ленину. Фото, видео

03 декабря 2021 в 11:02 Размер текста - 17 +

Памятник будет отправлен на реставрацию или полностью заменен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) начали демонтаж памятника Ленину. Видео со сносом памятника опубликовали жители города в социальных сетях. «Демонтаж Ленина в Миассе. Отреставрируют и вернут, как новенького», — написали под видео местные жители. В сентябре у памятника бесследно исчезла часть головы с лицом. Памятник восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. В течение месяца скульптуру снимут с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация или возможна только полная замена. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой администрации Миасса для уточнения информации. Там на звонок не ответили. Работы по снятию с постамента памятника В.И. Ленину Фото: скрин из видео Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Миассе (Челябинская область) начали демонтаж памятника Ленину. Видео со сносом памятника опубликовали жители города в социальных сетях. «Демонтаж Ленина в Миассе. Отреставрируют и вернут, как новенького», — написали под видео местные жители. В сентябре у памятника бесследно исчезла часть головы с лицом. Памятник восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. В течение месяца скульптуру снимут с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация или возможна только полная замена. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой администрации Миасса для уточнения информации. Там на звонок не ответили.