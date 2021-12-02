Челябинского школьника осудили за вымогательство

Потерпевшему мальчику пришлось сменить школу (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской суд Златоуста (Челябинская область) вынес приговор в отношении 15-летнего школьника, который с помощью насилия вымогал деньги у своего одноклассника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимый с сентября по октябрь 2020 года требовал передачи денег от 30 до 40 рублей и периодически применял насилие к своему однокласснику. За указанный период он забрал 500 рублей, которые родители давали потерпевшему на обеды», — заявили в пресс-службе ведомства.

Очевидцами вымогательства стали одноклассники. Из-за этого потерпевшему пришлось сменить учебное заведение. Мать ученика в суде рассказала, что это был не первый случай. За год до этого произошла такая же ситуация с вымогательством денег у ее сына. Женщина сообщила об этом педагогам и родителям осужденного, после чего она посчитала, что конфликт исчерпан.

Осужденный активно занимается боксом и использовал свое физическое превосходство над потерпевшим. Вину в совершении данного преступления он не признал, тем не менее суд посчитал факт преступления доказанным.

Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.