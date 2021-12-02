На QR-коды в Свердловской области пожаловались замгенпрокурора РФ

Свердловские предприниматели встретились с замгенпрокурора РФ в УрФО Сергеем Зайцевым из-за введения в регионе QR-кодов. Подробности встречи URA.RU рассказал председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.
«Мы были у [Сергея] Зайцева на рабочей встрече, где мы обсудили наше обращение к губернатору [об отмене QR-кодов в торговых центрах]», — рассказал Гункевич. В письме губернатору предприниматели предложили отменить QR-коды в торговых центрах и взамен ввести строгий масочный режим в торговых центрах.
По их словам, из-за ограничений трафик в некоторых ТРЦ упал на 70—75%. В письме они отметили, что с начала пандемии ТРЦ не получали мер государственной поддержки, но несли расходы по выполнению требований Роспотребнадзора, предоставляли арендаторам каникулы. В обмен на разрешение проходить без QR-кодов и справок о вакцинации предприниматели пообещали выделить дополнительный персонал, чтобы следить за масочным режимом, выдавать на входе маски бесплатно, призывать покупателей к вакцинации.
QR-коды введены в Свердловской области 30 октября. Спустя некоторое время жители региона стали выходить на пикеты против дистанционного образования, а также введения QR-кодов. В частности на акциях участники собирали подписи под обращением главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских. Планируется, что федеральный законопроект о QR-кодах депутаты Заксобрания региона будут рассматривать 7 декабря.
Свердловские предприниматели встретились с замгенпрокурора РФ в УрФО Сергеем Зайцевым из-за введения в регионе QR-кодов. Подробности встречи URA.RU рассказал председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. «Мы были у [Сергея] Зайцева на рабочей встрече, где мы обсудили наше обращение к губернатору [об отмене QR-кодов в торговых центрах]», — рассказал Гункевич. В письме губернатору предприниматели предложили отменить QR-коды в торговых центрах и взамен ввести строгий масочный режим в торговых центрах. По их словам, из-за ограничений трафик в некоторых ТРЦ упал на 70—75%. В письме они отметили, что с начала пандемии ТРЦ не получали мер государственной поддержки, но несли расходы по выполнению требований Роспотребнадзора, предоставляли арендаторам каникулы. В обмен на разрешение проходить без QR-кодов и справок о вакцинации предприниматели пообещали выделить дополнительный персонал, чтобы следить за масочным режимом, выдавать на входе маски бесплатно, призывать покупателей к вакцинации. QR-коды введены в Свердловской области 30 октября. Спустя некоторое время жители региона стали выходить на пикеты против дистанционного образования, а также введения QR-кодов. В частности на акциях участники собирали подписи под обращением главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских. Планируется, что федеральный законопроект о QR-кодах депутаты Заксобрания региона будут рассматривать 7 декабря.