Бизнесмены попросили Куйвашева открыть ТЦ для людей без QR-кодов

03 декабря 2021 в 12:07 Размер текста - 17 +

QR-коды в Свердловской области были введены 30 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Екатеринбургские предприниматели написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить покупателям ходить в торгово-развлекательные центры без QR-кодов. Об этом они сообщили URA.RU (письмо есть в распоряжении редакции). Бизнесмены предлагают внедрить пилотный проект для ТРЦ. В частности вместо QR-кодов предлагается строго следить за соблюдением масочного режима. «Полагаем, что данные меры будут способствовать устранению нежелательного скопления посетителей у входа в ТРЦ при проверке документов, удостоверяющих личность, и QR-кодов, поскольку пространство ТРЦ обеспечит безопасную дистанцию среди посетителей», — говорится в письме (есть в распоряжении URA.RU). Предприниматели пообещали выделить дополнительный персонал, чтобы следить за масочным режимом, выдавать на входе маски бесплатно, призывать покупателей к вакцинации. Но вход в общие зоны фут-кортов, кинотеатры и остальные развлекательные зоны ТЦ будет осуществляться по схеме, которая действует на данный момент. Ранее URA.RU писало, что решение об ужесточении коронавирусных ограничений было принято после резкого роста числе больных COVID-19 в регионе. QR-коды в Свердловской области были введены 30 октября. После чего в городе начались пикеты против введения QR-кодов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургские предприниматели написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить покупателям ходить в торгово-развлекательные центры без QR-кодов. Об этом они сообщили URA.RU (письмо есть в распоряжении редакции). Бизнесмены предлагают внедрить пилотный проект для ТРЦ. В частности вместо QR-кодов предлагается строго следить за соблюдением масочного режима. «Полагаем, что данные меры будут способствовать устранению нежелательного скопления посетителей у входа в ТРЦ при проверке документов, удостоверяющих личность, и QR-кодов, поскольку пространство ТРЦ обеспечит безопасную дистанцию среди посетителей», — говорится в письме (есть в распоряжении URA.RU). Предприниматели пообещали выделить дополнительный персонал, чтобы следить за масочным режимом, выдавать на входе маски бесплатно, призывать покупателей к вакцинации. Но вход в общие зоны фут-кортов, кинотеатры и остальные развлекательные зоны ТЦ будет осуществляться по схеме, которая действует на данный момент. Ранее URA.RU писало, что решение об ужесточении коронавирусных ограничений было принято после резкого роста числе больных COVID-19 в регионе. QR-коды в Свердловской области были введены 30 октября. После чего в городе начались пикеты против введения QR-кодов.