02 декабря 2021
01 декабря 2021

Бизнесмены попросили Куйвашева открыть ТЦ для людей без QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
QR-коды в Свердловской области были введены 30 октября Фото:
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Екатеринбургские предприниматели написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить покупателям ходить в торгово-развлекательные центры без QR-кодов. Об этом они сообщили URA.RU (письмо есть в распоряжении редакции).

Бизнесмены предлагают внедрить пилотный проект для ТРЦ. В частности вместо QR-кодов предлагается строго следить за соблюдением масочного режима. «Полагаем, что данные меры будут способствовать устранению нежелательного скопления посетителей у входа в ТРЦ при проверке документов, удостоверяющих личность, и QR-кодов, поскольку пространство ТРЦ обеспечит безопасную дистанцию среди посетителей», — говорится в письме (есть в распоряжении URA.RU).

Предприниматели пообещали выделить дополнительный персонал, чтобы следить за масочным режимом, выдавать на входе маски бесплатно, призывать покупателей к вакцинации. Но вход в общие зоны фут-кортов, кинотеатры и остальные развлекательные зоны ТЦ будет осуществляться по схеме, которая действует на данный момент.

Ранее URA.RU писало, что решение об ужесточении коронавирусных ограничений было принято после резкого роста числе больных COVID-19 в регионе. QR-коды в Свердловской области были введены 30 октября. После чего в городе начались пикеты против введения QR-кодов.

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Екатеринбургские предприниматели написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить покупателям ходить в торгово-развлекательные центры без QR-кодов. Об этом они сообщили URA.RU (письмо есть в распоряжении редакции). Бизнесмены предлагают внедрить пилотный проект для ТРЦ. В частности вместо QR-кодов предлагается строго следить за соблюдением масочного режима. «Полагаем, что данные меры будут способствовать устранению нежелательного скопления посетителей у входа в ТРЦ при проверке документов, удостоверяющих личность, и QR-кодов, поскольку пространство ТРЦ обеспечит безопасную дистанцию среди посетителей», — говорится в письме (есть в распоряжении URA.RU). Предприниматели пообещали выделить дополнительный персонал, чтобы следить за масочным режимом, выдавать на входе маски бесплатно, призывать покупателей к вакцинации. Но вход в общие зоны фут-кортов, кинотеатры и остальные развлекательные зоны ТЦ будет осуществляться по схеме, которая действует на данный момент. Ранее URA.RU писало, что решение об ужесточении коронавирусных ограничений было принято после резкого роста числе больных COVID-19 в регионе. QR-коды в Свердловской области были введены 30 октября. После чего в городе начались пикеты против введения QR-кодов.
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