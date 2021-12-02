В Тюменской области после потепления резко наступят заморозки

По прогнозам синоптиков, в ночь с 5 на 6 декабря температура воздуха в Тюменской области опустится с +1 градуса до -7, а на следующий день до -13 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Также, по прогнозам синоптиков, 5 декабря в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.
«5 декабря в Тюменской области в дневное время температура воздуха составит +1 градус. Возможны осадки в виде снега с дождем. В ночь на 6 декабря ожидается похолодание до -10 градусов. Днем 7 декабря температура воздуха в регионе опустится до -13 граудсов», — сообщает Росгидрометцентр.
Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «В воскресенье, 5 декабря, воздух в Тюменской области прогреется до +1 градуса. Ночью ожидается похолодание до -6 градусов. Во вторник, 7 декабря, в дневные часы температура воздуха составит -10 градусов. Ночью похолодает до -15 градусов», — сообщает «Яндекс. Погода».
По прогнозам синоптиков, в ночь с 5 на 6 декабря температура воздуха в Тюменской области опустится с +1 градуса до -7, а на следующий день до -13 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Также, по прогнозам синоптиков, 5 декабря в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем. «5 декабря в Тюменской области в дневное время температура воздуха составит +1 градус. Возможны осадки в виде снега с дождем. В ночь на 6 декабря ожидается похолодание до -10 градусов. Днем 7 декабря температура воздуха в регионе опустится до -13 граудсов», — сообщает Росгидрометцентр. Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «В воскресенье, 5 декабря, воздух в Тюменской области прогреется до +1 градуса. Ночью ожидается похолодание до -6 градусов. Во вторник, 7 декабря, в дневные часы температура воздуха составит -10 градусов. Ночью похолодает до -15 градусов», — сообщает «Яндекс. Погода».