02 декабря 2021
01 декабря 2021

В ХМАО определились с датой международного IT — форума

© Служба новостей «URA.RU»
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X Международный IT-Форум c участием стран БРИКС и ШОС. Ханты-Мансийск, портрет, флаги государств, комарова наталья
IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в ХМАО Фото:

Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО.

«Планируется, что тринадцатый международный форум пройдет в гибридном формате, если ограничения не снимут. В прошлом году именно такой формат позволил собрать порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов», — сказали в окружном департаменте.

В департаменте добавили, что форум стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики в странах объединений БРИКС и ШОС. В пресс-службе уточнили, что в этом году цикл мероприятий, посвященных цифровой трансформации в экономике и социальной сфере был организован совместно с Минцифры России, Минздравом, Минобрнауки, Минспорта, Аналитическим центром при Правительстве РФ, АНО «Цифровая экономика», Высшей школой государственного управления РАНХиГС и торгово-промышленной палаты РФ.

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Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Планируется, что тринадцатый международный форум пройдет в гибридном формате, если ограничения не снимут. В прошлом году именно такой формат позволил собрать порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов», — сказали в окружном департаменте. В департаменте добавили, что форум стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики в странах объединений БРИКС и ШОС. В пресс-службе уточнили, что в этом году цикл мероприятий, посвященных цифровой трансформации в экономике и социальной сфере был организован совместно с Минцифры России, Минздравом, Минобрнауки, Минспорта, Аналитическим центром при Правительстве РФ, АНО «Цифровая экономика», Высшей школой государственного управления РАНХиГС и торгово-промышленной палаты РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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