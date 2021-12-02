В ХМАО определились с датой международного IT — форума

Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО.
«Планируется, что тринадцатый международный форум пройдет в гибридном формате, если ограничения не снимут. В прошлом году именно такой формат позволил собрать порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов», — сказали в окружном департаменте.
В департаменте добавили, что форум стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики в странах объединений БРИКС и ШОС. В пресс-службе уточнили, что в этом году цикл мероприятий, посвященных цифровой трансформации в экономике и социальной сфере был организован совместно с Минцифры России, Минздравом, Минобрнауки, Минспорта, Аналитическим центром при Правительстве РФ, АНО «Цифровая экономика», Высшей школой государственного управления РАНХиГС и торгово-промышленной палаты РФ.
Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Планируется, что тринадцатый международный форум пройдет в гибридном формате, если ограничения не снимут. В прошлом году именно такой формат позволил собрать порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов», — сказали в окружном департаменте. В департаменте добавили, что форум стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики в странах объединений БРИКС и ШОС. В пресс-службе уточнили, что в этом году цикл мероприятий, посвященных цифровой трансформации в экономике и социальной сфере был организован совместно с Минцифры России, Минздравом, Минобрнауки, Минспорта, Аналитическим центром при Правительстве РФ, АНО «Цифровая экономика», Высшей школой государственного управления РАНХиГС и торгово-промышленной палаты РФ.