Украина строит две военные базы в Азовском и Черном морях

Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (расположен на северном побережье Азовского моря) и Очакове (Расположен на побережье Черного моря). Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников, выступая в Раде. Его слова приводят РИА «Новости».
Великобритания поможет Украине построить военно-морские базы и корабли, сообщает MK.RU. Между странами был заключен меморандум, согласно которому предусматривается совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также реконструкция украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.
Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (расположен на северном побережье Азовского моря) и Очакове (Расположен на побережье Черного моря). Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде. «Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников, выступая в Раде. Его слова приводят РИА «Новости». Великобритания поможет Украине построить военно-морские базы и корабли, сообщает MK.RU. Между странами был заключен меморандум, согласно которому предусматривается совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также реконструкция украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.