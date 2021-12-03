Украина строит две военные базы в Азовском и Черном морях

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Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, ворота закрыты, флаг украины
Украина совместно с Великобританией построит две военные базы в Азовском и Черном морях Фото:

Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (расположен на северном побережье Азовского моря) и Очакове (Расположен на побережье Черного моря). Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников, выступая в Раде. Его слова приводят РИА «Новости».

Великобритания поможет Украине построить военно-морские базы и корабли, сообщает MK.RU. Между странами был заключен меморандум, согласно которому предусматривается совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также реконструкция украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.

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Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (расположен на северном побережье Азовского моря) и Очакове (Расположен на побережье Черного моря). Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде. «Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников, выступая в Раде. Его слова приводят РИА «Новости». Великобритания поможет Украине построить военно-морские базы и корабли, сообщает MK.RU. Между странами был заключен меморандум, согласно которому предусматривается совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также реконструкция украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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