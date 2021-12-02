02 декабря 2021
01 декабря 2021

Суд наказал ЧОП, охранявшее пермский вуз во время нападения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Суд вынес охранному предприятию предупреждение Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску прокуратуры к охранному предприятию «Арсенал-Регион», сотрудники которого обеспечивали безопасность в пермском университете в день стрельбы. По административной статье о работе с нарушением требований лицензии компании вынесено предупреждение.

«Привлечь Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация „Арсенал-Регион“ к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде предупреждения», — говорится в решении суда, опубликованного на его сайте. Оно еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

За нарушение требований лицензии руководству «Арсенал-Регион» суд дважды выносил предупреждение в 2019 году. Заявителем тогда выступала Росгвардия. URA.RU рассказывало также, что ЧОП продолжает судебные разбирательства с силовиками.

Охранное предприятие 20 сентября отвечало за безопасность на кампусе Пермского классического университета, когда произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу. Руководство ПГНИУ заявляло, что не имело претензий к работе охраны, но после атаки за порядком на кампусе следят сотрудники Росгвардии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску прокуратуры к охранному предприятию «Арсенал-Регион», сотрудники которого обеспечивали безопасность в пермском университете в день стрельбы. По административной статье о работе с нарушением требований лицензии компании вынесено предупреждение. «Привлечь Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация „Арсенал-Регион“ к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде предупреждения», — говорится в решении суда, опубликованного на его сайте. Оно еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. За нарушение требований лицензии руководству «Арсенал-Регион» суд дважды выносил предупреждение в 2019 году. Заявителем тогда выступала Росгвардия. URA.RU рассказывало также, что ЧОП продолжает судебные разбирательства с силовиками. Охранное предприятие 20 сентября отвечало за безопасность на кампусе Пермского классического университета, когда произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу. Руководство ПГНИУ заявляло, что не имело претензий к работе охраны, но после атаки за порядком на кампусе следят сотрудники Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...