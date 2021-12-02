Суд наказал ЧОП, охранявшее пермский вуз во время нападения

03 декабря 2021 в 14:21 Размер текста - 17 +

Суд вынес охранному предприятию предупреждение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску прокуратуры к охранному предприятию «Арсенал-Регион», сотрудники которого обеспечивали безопасность в пермском университете в день стрельбы. По административной статье о работе с нарушением требований лицензии компании вынесено предупреждение. «Привлечь Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация „Арсенал-Регион“ к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде предупреждения», — говорится в решении суда, опубликованного на его сайте. Оно еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. За нарушение требований лицензии руководству «Арсенал-Регион» суд дважды выносил предупреждение в 2019 году. Заявителем тогда выступала Росгвардия. URA.RU рассказывало также, что ЧОП продолжает судебные разбирательства с силовиками. Охранное предприятие 20 сентября отвечало за безопасность на кампусе Пермского классического университета, когда произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу. Руководство ПГНИУ заявляло, что не имело претензий к работе охраны, но после атаки за порядком на кампусе следят сотрудники Росгвардии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску прокуратуры к охранному предприятию «Арсенал-Регион», сотрудники которого обеспечивали безопасность в пермском университете в день стрельбы. По административной статье о работе с нарушением требований лицензии компании вынесено предупреждение. «Привлечь Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация „Арсенал-Регион“ к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде предупреждения», — говорится в решении суда, опубликованного на его сайте. Оно еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. За нарушение требований лицензии руководству «Арсенал-Регион» суд дважды выносил предупреждение в 2019 году. Заявителем тогда выступала Росгвардия. URA.RU рассказывало также, что ЧОП продолжает судебные разбирательства с силовиками. Охранное предприятие 20 сентября отвечало за безопасность на кампусе Пермского классического университета, когда произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу. Руководство ПГНИУ заявляло, что не имело претензий к работе охраны, но после атаки за порядком на кампусе следят сотрудники Росгвардии.