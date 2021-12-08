Вирусолог Альтштейн пояснил, почему COVID нельзя победить. «Не исчезнет, даже если подавим»

09 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

COVID-19 передается человеку как от животного, так и от людей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID-19 относится к группе зооантропонозных инфекций, которые не исчезают из популяции, поэтому уничтожить его полностью не удастся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда. SARS-CoV-2 — зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. То есть человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных. Пытаться такой вирус искоренить, как было с натуральной оспой, безнадежная задача, это не получится», — объяснил Анатолий Альтштейн. По словам профессора, в популяцию человечества не сможет вернуться, например, оспа обезьян. «Натуральная оспа — это антропонозный вирус, который передается от человека человеку, не передается животным и не приходит к нам от животных. Благодаря проведенной вакцинации в очагах заражения, мы не только подавили заболеваемость, но и создали такую ситуацию, при которой вирусу некуда было податься и неоткуда было взяться. На натуральную оспу очень похожа оспа обезьян, от которой может заразиться человек и дальше передать другому, но распространиться оспа обезьян среди людей не может, потому что при каждом следующем заражении вирус ослабевает, его становится меньше, передачи его не происходит», — добавил Альтштейн. В беседе с URA.RU ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев подчеркнул, что при COVID-19 вакцинированный человек продолжает оставаться носителем вируса, в отличие от больных оспой. «Привитый человек не может заразиться оспой, но он остается носителем при существующих вариантах вакцины от COVID-19. Может быть, мы изобретем когда-нибудь поливалентную вакцину, самую мощную, и это исправим. В отличие от оспы, у вакцинированных COVID-19 протекает не опаснее обычного гриппа. Если коронавирус перейдет в такой режим, то, я думаю, это всех устроит», — подытожил он. В этот день, 9 декабря 1979 года, в Женеве членами Глобальной комиссии по сертификации был подписан документ о ликвидации натуральной оспы. Последний случай заражения ею был зафиксирован в октябре 1977 года в Сомали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

COVID-19 относится к группе зооантропонозных инфекций, которые не исчезают из популяции, поэтому уничтожить его полностью не удастся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда. SARS-CoV-2 — зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. То есть человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных. Пытаться такой вирус искоренить, как было с натуральной оспой, безнадежная задача, это не получится», — объяснил Анатолий Альтштейн. По словам профессора, в популяцию человечества не сможет вернуться, например, оспа обезьян. «Натуральная оспа — это антропонозный вирус, который передается от человека человеку, не передается животным и не приходит к нам от животных. Благодаря проведенной вакцинации в очагах заражения, мы не только подавили заболеваемость, но и создали такую ситуацию, при которой вирусу некуда было податься и неоткуда было взяться. На натуральную оспу очень похожа оспа обезьян, от которой может заразиться человек и дальше передать другому, но распространиться оспа обезьян среди людей не может, потому что при каждом следующем заражении вирус ослабевает, его становится меньше, передачи его не происходит», — добавил Альтштейн. В беседе с URA.RU ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев подчеркнул, что при COVID-19 вакцинированный человек продолжает оставаться носителем вируса, в отличие от больных оспой. «Привитый человек не может заразиться оспой, но он остается носителем при существующих вариантах вакцины от COVID-19. Может быть, мы изобретем когда-нибудь поливалентную вакцину, самую мощную, и это исправим. В отличие от оспы, у вакцинированных COVID-19 протекает не опаснее обычного гриппа. Если коронавирус перейдет в такой режим, то, я думаю, это всех устроит», — подытожил он. В этот день, 9 декабря 1979 года, в Женеве членами Глобальной комиссии по сертификации был подписан документ о ликвидации натуральной оспы. Последний случай заражения ею был зафиксирован в октябре 1977 года в Сомали.