Пьяный тюменец устроил дебош в самолете, возвращаясь из Египта

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово был задержан нетрезвый житель Тюмени, который, возвращаясь из Египта, устроил дебош в самолете. Об этом сообщает официальный сайт управления на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что тюменец ругался матом, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне самолета.
«Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Шарм Эль Шейх — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании — ломал перегородку в салоне», — указано в сообщении МВД.
Тюменец был сначала доставлен в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза установила содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. Он будет привлечен к административной ответственности.
В аэропорту Екатеринбурга Кольцово был задержан нетрезвый житель Тюмени, который, возвращаясь из Египта, устроил дебош в самолете. Об этом сообщает официальный сайт управления на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что тюменец ругался матом, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне самолета. «Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Шарм Эль Шейх — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании — ломал перегородку в салоне», — указано в сообщении МВД. Тюменец был сначала доставлен в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза установила содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. Он будет привлечен к административной ответственности.