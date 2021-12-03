Пьяный тюменец устроил дебош в самолете, возвращаясь из Египта

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Тюменец ругался матом и плевался в пассажиров Фото:

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово был задержан нетрезвый житель Тюмени, который, возвращаясь из Египта, устроил дебош в самолете. Об этом сообщает официальный сайт управления на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что тюменец ругался матом, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне самолета.

«Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Шарм Эль Шейх — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании — ломал перегородку в салоне», — указано в сообщении МВД.

Тюменец был сначала доставлен в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза установила содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. Он будет привлечен к административной ответственности.

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В аэропорту Екатеринбурга Кольцово был задержан нетрезвый житель Тюмени, который, возвращаясь из Египта, устроил дебош в самолете. Об этом сообщает официальный сайт управления на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что тюменец ругался матом, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне самолета. «Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Шарм Эль Шейх — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании — ломал перегородку в салоне», — указано в сообщении МВД. Тюменец был сначала доставлен в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза установила содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. Он будет привлечен к административной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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