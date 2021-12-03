Пьяный тюменец устроил дебош в самолете, возвращаясь из Египта

03 декабря 2021 в 14:38 Размер текста - 17 +

Тюменец ругался матом и плевался в пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Екатеринбурга Кольцово был задержан нетрезвый житель Тюмени, который, возвращаясь из Египта, устроил дебош в самолете. Об этом сообщает официальный сайт управления на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что тюменец ругался матом, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне самолета. «Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Шарм Эль Шейх — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании — ломал перегородку в салоне», — указано в сообщении МВД. Тюменец был сначала доставлен в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза установила содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. Он будет привлечен к административной ответственности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово был задержан нетрезвый житель Тюмени, который, возвращаясь из Египта, устроил дебош в самолете. Об этом сообщает официальный сайт управления на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что тюменец ругался матом, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне самолета. «Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Шарм Эль Шейх — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании — ломал перегородку в салоне», — указано в сообщении МВД. Тюменец был сначала доставлен в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза установила содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. Он будет привлечен к административной ответственности.