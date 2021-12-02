Пермский культурный объект сдали за рубль под автомастерскую

Компания должна будет провести реставрацию культурного объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объект культурного наследия в Осе (Пермский край) передан в аренду компании по ремонту и обслуживанию автомобилей. «Дом купцов Чердынцевых» был сдан в аренду на 49 лет за 1 рубль за квадратный метр в год, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В Осе объект культурного наследия регионального значения „Склады купцов Чердынцевых“, расположенный на ул. Кобелева, 1, вместе с участком под ним передан в льготную аренду на 49 лет на условиях оплаты 1 руб. за 1 кв. метр в год», — сообщается на сайте. При этом арендатор обязан провести комплекс работ по сохранению объекта.

Компания, которая арендует историческое здание к 2023 году должна разработать проектную документацию, а к 2028 провести реставрацию объекта. В таком случае срок аренды для предприятия составит 493 рубля в год.

Ранее в крае по таким условиям в аренду были переданы и другие объекты культурного наследия: «Дом Пермского инженерного товарищества», «Дом С. Е. Грацинского» в Перми и «Магазин» по ул. Успенская, 55а в Чердыни. На данный момент по такой программе в аренду на 49 лет с условием 7-летней реставрации доступны еще 18 объектов в Пермском крае.

Руководители автомастерской должны реконструировать объект сайт правительства Пермского края