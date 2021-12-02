02 декабря 2021

Кандидат в мэры Нижневартовска отказался от выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Кандидат на должность главы Нижневартовска Сергей Землянкин отказался от участия в конкурсе Фото:
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Смена власти в Нижневартовске

Кандидат на должность главы Нижневартовска, а также депутат городской думы Сергей Землянкин отказался от участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом работы конкурсной комиссии.

«Землянкин снял свою кандидатуру. Представления не будет, все пройдет предсказуемо», — добавил инсайдер.

Сам Землянкин не ответил на звонок журналиста агентства, выяснить у него о причинах такого решения не удалось. Собеседники агентства рассказывают, что Землянкин во время заседания комиссии выборщиков взял слово и заявил о том, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет конкурировать с Дмитрием Кощенко. «По его словам, когда он подавал документы, то думал, что мэром может стать кто-то иногородний. А раз среди кандидатов в мэры таковых не оказалось, то свою кандидатуру он снял», — рассказал инсайдер агентства.

Ранее URA.RU писало, что одного из кандидатов, Дмитрия Смокова, сняли с конкурса по выборам мэра Нижневартовска из-за наличия судимости по делу о пропаганде нацизма. Собеседник агентства также рассказал, что из восьми кандидатов проблем с документами не оказалось только у трех кандидатов на пост мэра.

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Кандидат на должность главы Нижневартовска, а также депутат городской думы Сергей Землянкин отказался от участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом работы конкурсной комиссии. «Землянкин снял свою кандидатуру. Представления не будет, все пройдет предсказуемо», — добавил инсайдер. Сам Землянкин не ответил на звонок журналиста агентства, выяснить у него о причинах такого решения не удалось. Собеседники агентства рассказывают, что Землянкин во время заседания комиссии выборщиков взял слово и заявил о том, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет конкурировать с Дмитрием Кощенко. «По его словам, когда он подавал документы, то думал, что мэром может стать кто-то иногородний. А раз среди кандидатов в мэры таковых не оказалось, то свою кандидатуру он снял», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU писало, что одного из кандидатов, Дмитрия Смокова, сняли с конкурса по выборам мэра Нижневартовска из-за наличия судимости по делу о пропаганде нацизма. Собеседник агентства также рассказал, что из восьми кандидатов проблем с документами не оказалось только у трех кандидатов на пост мэра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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