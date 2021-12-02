Кандидат в мэры Нижневартовска отказался от выборов

03 декабря 2021 в 15:36 Размер текста - 17 +

Кандидат на должность главы Нижневартовска Сергей Землянкин отказался от участия в конкурсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске Кандидат на должность главы Нижневартовска, а также депутат городской думы Сергей Землянкин отказался от участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом работы конкурсной комиссии. «Землянкин снял свою кандидатуру. Представления не будет, все пройдет предсказуемо», — добавил инсайдер. Сам Землянкин не ответил на звонок журналиста агентства, выяснить у него о причинах такого решения не удалось. Собеседники агентства рассказывают, что Землянкин во время заседания комиссии выборщиков взял слово и заявил о том, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет конкурировать с Дмитрием Кощенко. «По его словам, когда он подавал документы, то думал, что мэром может стать кто-то иногородний. А раз среди кандидатов в мэры таковых не оказалось, то свою кандидатуру он снял», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU писало, что одного из кандидатов, Дмитрия Смокова, сняли с конкурса по выборам мэра Нижневартовска из-за наличия судимости по делу о пропаганде нацизма. Собеседник агентства также рассказал, что из восьми кандидатов проблем с документами не оказалось только у трех кандидатов на пост мэра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Кандидат на должность главы Нижневартовска, а также депутат городской думы Сергей Землянкин отказался от участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом работы конкурсной комиссии. «Землянкин снял свою кандидатуру. Представления не будет, все пройдет предсказуемо», — добавил инсайдер. Сам Землянкин не ответил на звонок журналиста агентства, выяснить у него о причинах такого решения не удалось. Собеседники агентства рассказывают, что Землянкин во время заседания комиссии выборщиков взял слово и заявил о том, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет конкурировать с Дмитрием Кощенко. «По его словам, когда он подавал документы, то думал, что мэром может стать кто-то иногородний. А раз среди кандидатов в мэры таковых не оказалось, то свою кандидатуру он снял», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU писало, что одного из кандидатов, Дмитрия Смокова, сняли с конкурса по выборам мэра Нижневартовска из-за наличия судимости по делу о пропаганде нацизма. Собеседник агентства также рассказал, что из восьми кандидатов проблем с документами не оказалось только у трех кандидатов на пост мэра.